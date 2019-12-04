缓解融资难，乌市这样干（经济聚焦）

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融资难融资贵是困扰民营企业和小微企业发展的“老大难”问题。新疆乌鲁木齐高新区（新市区）通过建设“政银保担企”平台，找到了一条缓解企业融资困难的有效路径。

不仅如此，政府、银行、保险、担保机构以及企业联袂唱戏，还有效提升了银行保险机构金融服务质量和效益，激发了金融机构开展业务的积极性。

“今年没怎么费周折就用设备作为抵押陆续拿到了2000万元融资款，贷款到手时间比原来短了很多，解决了公司资金回笼前的难题，没耽误生产。”说起今年融资的经历，新疆紫晶光电技术有限公司副总经理韦建面带喜悦。

不只韦建，新疆乌鲁木齐高新区（新市区）还有近百位民营企业家有着相似的感受：融资门槛降低了。这得益于高新区今年3月以来实施的“政银保担企”联动机制，由新疆银保监局和高新区政府搭台，政府、银行、保险、担保机构以及企业联袂唱戏，既缓解了企业融资难、融资贵、融资慢问题，也有效提升了银行保险机构金融服务的质量和效益，激发了金融机构业务开展的积极性。

小微企业融资难，到底难在哪

融资难、融资贵问题是制约民营企业和小微企业发展的瓶颈问题，但到底难在哪儿？高新区有3万余家驻区民营企业，该区金融办负责人程孟勇组织人手在驻区民营企业中进行调研，总结出几个共性问题。

“首先是这些企业的融资需求不被金融机构重视，银行的金融产品偏向于对大中企业客户进行宣传，小微企业的诉求容易被忽视；其次是传统金融机构的产品注重抵质押物，而民营企业的实际情况是可供抵押担保的有效资产不多；最后，信息不对称也是制约银企合作的因素，小微企业对政府、银行出台的普惠金融政策了解不多。”程孟勇说。

新疆华世丹药业股份有限公司董事长武嘉林一句“跑银行”道出了民营企业融资过程中的酸甜苦辣，“说融资难，倒不如说担保难，银行的抵押担保条件是硬杠杠，只有房屋、地产可以作为抵押，还要打个五折，比如你有100万元的资产，那只能给你贷50万元。”

“作为科技型企业，房屋、地产有限，导致我们融资非常难。任何一家企业都有缺钱的时候，你的股权啊、设备啊，包括在本地经营20多年积攒下来的信誉，在银行那里都是免谈。”武嘉林说。

“政银保担企”平台破解企业融资难题

其实，对于银行来说，也有自己的难处。中国工商银行乌鲁木齐分行党委委员、副行长温东亮告诉记者，“不可否认，小微企业一般来说实力比较弱，处于产业链末端，抗风险能力较差，信息不对称等客观因素造成小微信贷风险控制难度较大，从监管部门防范金融风险的角度来考虑，银行难免对小微贷款较为谨慎。”

同时，有业内人士表示，作为传统金融机构，大部分银行针对小微企业的信贷服务体系不够健全，目前在人力资源配置上也更倾向于大企业，人手紧张导致银行的获客渠道不够畅通。

面对各方难处，今年3月19日，新疆“政银保担企”合作示范签约会在高新区举行，9家金融机构与合作企业成功签订了融资协议。截至目前，已有27家金融机构通过“政银保担企”平台与高新区近200家企业达成了204.3亿元授信意向。

签约会前，高新区金融办就通过多种渠道发了调研表，收集民营企业的融资需求，共收到70多家企业、80多个项目涉及近百亿元的融资需求。之后，组织了为期一天半的银企对接会，参会的银行组建了“三级联动”服务团队，信贷前中后台共同配合，“很多程序性、政策性的问题，有专家团队来保障和支持，提高了服务效率和专业性，为企业节省了很多时间。”程孟勇说。

银行也开始针对小微企业的需求发力。温东亮告诉记者，工商银行在高新区政府的支持下，通过乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司解决小微企业的担保难题，同时拓宽了银行获客渠道。通过“政银保担企”合作活动，对辖区内民营企业及小微企业的支持力度加大，新增小企业贷款1.8亿元且融资成本均控制在5%以内，小微企业融资难、融资贵问题得到了有效缓解。

政府性融担，为小微企业融资保驾护航

“作为科技型企业，我没有那么多房产，但是我有设备啊，值几个亿呢。”韦建用设备作为担保，通过高新技术融资担保公司增信，拿到了2000万元贷款，从而撬动了6000万元的流动资金，公司的运行没有因为资金未按时回笼受到影响。

乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司是由高新区政府出资成立的政府性融资担保公司。民营企业的股权、机器设备、专利权等都可以在这家担保公司作为抵押，从而在银行增信办理融资业务。

3月至今，高新区（新市区）辖内企业获得银行贷款超百亿元，贷款利率也压缩到了低点。“我们是风险全担，对银行的利率有一定要求，目前银行对中小微企业贷款利率普遍为基准利率上浮80%以上，而我们会建议合作银行把利率上浮控制在30%以内。”公司董事长黄新中告诉记者。一般情况下，企业贷款利率大概在8%左右，经过该担保公司增信拿到的贷款，利率基本可以控制在5%以下。

由于公司优势在于资金成本低、银企信息更加对称，因此在行业内担保费处于2%以上的情况下，公司仅收取1%的担保费，无形中又给企业降低了融资成本。而且因为政府、银行和担保公司联动，银行放款效率大大提升，从30个工作日压缩到了20个工作日，工商银行更是提出了5个工作日内办结的目标。

“相比银行，我们对政府主导产业和重点行业了解更多，也更清楚企业的运行状况，对于信誉好、经营稳定，仅仅因为银行可担保资产过低的企业，担保公司为其担保增信是有一定底气的。但不是说可以为所有企业增信，无原则的担保是会影响信誉体系的。”黄新中告诉记者。

担保公司在防范风险的同时更重视化解风险。通过掌握大量的企业资源信息，对产业链上下游进行协调、联络，协助解决企业生产、经营中存在的问题；通过贷款置换，从高利率银行置换到低利率银行，降低企业融资成本，甚至在发生风险预警时，帮助企业通过低成本过桥贷款的方式解决暂时的资金困难，帮助企业化解风险。

“今年上半年的试点说明我们的‘政银保担企’模式可以有效缓解民营企业和小微企业融资难的问题，后期我们会建立长效机制，每年举办两次银企对接，还要对落实情况和效果进行跟踪问效，为民营企业和小微企业的发展保驾护航。”程孟勇说。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 10 版）

(责编：马昌、曹昆)