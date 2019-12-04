看川剧、品美食……上个月，2019四川罗江川菜川剧文化周刚闭幕，一组数据令人振奋：实现旅游收入6000余万元，文创、餐饮企业达成意向合作16家，当地青花椒、羊肚菌、蜜柚、花生等特色农产品订单销售近3亿元，直接带动产地村民人均增收3000余元。

乡村振兴如何干？近年来，四川德阳罗江区坚持“旅游为文化树形，文化为旅游铸魂”思路，以古蜀文化为核心，以川菜川剧、乡愁记忆、农民诗歌等特色文化为支撑，形成了以白马关景区为核心的“一核一环三廊”融合发展态势，构建了全域旅游、全域发展的大格局，助推脱贫攻坚、繁荣地方经济、赋能乡村振兴，谱写出“农业强、农村美、农民富”新篇章。

“大家加把劲儿！广东预订的脸谱柚子今天就得发出去，过两天还有俄罗斯5万斤的订单要走中欧班列。”来到鄢家镇长堰村，村支部书记黄友禄正和村民们一起忙得不亦乐乎。鄢家镇是罗江“西蜀柚乡、云岭果海”核心镇，长堰村全村500余户村民每户都种果树，镇上结合川剧文化，在柚子上画上三国人物脸谱和当地风景，受到市场青睐。今年，小小的蜜柚搭上了“一带一路”的“快车”，远销俄罗斯。

甜蜜的柚子，是罗江实施乡村振兴战略的“硕果”之一。近年来，罗江坚决贯彻中央和四川省委关于实施乡村振兴战略的决策部署，以乡村振兴统揽“三农”工作。

乡村能不能振兴，产业兴旺是根本。随着《德阳市罗江区农业产业发展“黄金”十条》等惠农助农政策出台，符合条件的涉农经济实体得到相应的财政奖励或补助，有效撬动社会资本投入到农业和农旅融合产业，吸引60余家工商资本到罗江投资，有效地助推了罗江现代农业、农产品加工和农旅融合产业的发展。

为了让农民兄弟分享到产业融合发展红利，罗江区通过推进拆院并院和农民宅基地双挂钩试点，进一步拉长农业生产链条，实现了农户参与、农户受益，创新了闲置农房改造经营机制，目前已发展农旅融合企业61家。

罗江还进一步提高农民组织化程度，强力推进农村土地“三权分置”改革、构建“村组搭台、大户流转、农民保底分红”的利益分配格局，创新集体、大户、农民三方利益保障机制。2017年率先在全省开启“农联”改革试点，运行两年来，入“联”农户平均增收15300元，农业综合生产率和效益提高30%。农民专合社数量达到185个，农民入社占比达到84%。注册家庭农场560家，占据德阳市总量的43%，成功入选“全国农民专合社质量提升整县推进试点县”和“全省家庭农场重点县”。

俯瞰调元万亩青花椒基地，一条平坦宽阔的水泥路在山间蜿蜒，一望无际的花椒山上白墙青瓦的农家房舍点缀其中；在略坪镇述吉农业羊肚菌种植基地，返乡创业大学生张艺凡正在大棚中辛勤劳作；在星光村、万佛村等村落，一年四季瓜果飘香……如今，行走在罗江的乡村田野，产业兴旺、环境优美的宜居新村逐渐成形，乡村振兴的春风扑面而来。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 10 版）

(责编：马昌、曹昆)