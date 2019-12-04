浙江省临海市尤溪镇王扇村地处高山，村道依山修建，为助力乡村振兴、保障车辆和群众出行安全，王扇村党支部组织党员干部带头开展义务劳动，发动群众一起为存在落石隐患的村道加装安全防护网。

图为12月3日，大家一起为依山修建的乡村道路安装防护网，防止碎石掉落，确保群众出行安全。

蒋友青摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 10 版）

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