我国建成世界最现代化铁路网(新视点)

“我国已建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。”在11月21日—22日举行的中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）科技创新大会上，国铁集团董事长陆东福宣布，到今年年底全国铁路营业里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里，高居世界第一。

现代化铁路网的铺就，离不开铁路科技创新所取得的重大进展。“党的十八大以来，中国铁路始终坚定不移走自主创新之路，着力推进关键技术自主创新和产业化应用，一批重大科技创新成果竞相涌现，一些重点领域进入领跑阶段，支撑着中国铁路建设发展取得历史性成就。”陆东福说，我国高速铁路、重载铁路、高原高寒铁路技术均达到世界领先水平。

看高速铁路技术，党的十八大以来，中国铁路攻克了铁路工程建造领域一系列世界性技术难题，全面掌握了时速200—250公里、300—350公里动车组制造技术，开发了适应复杂路网条件下长距离运行的高铁运营管理成套技术，构建了涵盖不同速度等级、成熟完备的高铁技术体系。特别是自主研制的具有世界领先水平的复兴号动车组，在京沪高铁、京津城际铁路成功实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。

看重载铁路技术，随着大秦铁路普遍开行2万吨重载组合列车，完成3万吨重载组合列车开行试验，年最高运量突破4.5亿吨，我国不仅拥有了世界上年运量最大的重载线路，还建起涵盖不同轴重等级的重载铁路技术体系。

看高原高寒铁路技术，青藏铁路开通13年来安全平稳运行，多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱三大世界性工程难题的攻关成果经受住了运营实践检验；世界首条高寒地区高铁——哈大高铁投入运营，冬季冻胀控制等技术难题得到有效解决……依托青藏、拉日、拉林等铁路建设和运营，我国系统掌握了高原铁路建设和运营维护关键技术。

在铁路信息化、智能化方面，中国铁路也取得重大突破。“复兴号动车组在全球范围内率先实现时速350公里的自动驾驶功能，我国已成为世界智能铁路发展的重要引领者。”陆东福说，依托智能京张、智能京雄等重点项目，我国初步构建了智能铁路技术体系、数据体系和标准体系。

据介绍，2019年铁路预计完成旅客发送量36亿人，较2012年增长92%，其中动车组预计发送旅客23.1亿人，较2012年增长3.4倍，铁路运输供给质量和效率大幅提高，主要指标居世界第一。

陆东福表示，全面提升铁路科技创新水平，是巩固发展我国铁路世界领跑优势的迫切需要，是做强做优做大我国铁路产业的重要支撑。下一步，将聚焦建设发达完善的现代化铁路网，推进工程建设领域科技创新；聚焦复兴号品牌战略，推进高铁装备领域科技创新；聚焦高铁和旅客列车安全万无一失，推进安全生产领域科技创新；聚焦提高铁路运输供给效率和质量，推进运输组织和运输服务领域科技创新，全面提升重点领域铁路科技创新水平。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 18 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)