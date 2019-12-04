人民网>>财经

我国建成世界最现代化铁路网(新视点)

本报记者  李心萍

2019年12月04日07:58  来源：人民网－人民日报
 

　　“我国已建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。”在11月21日—22日举行的中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）科技创新大会上，国铁集团董事长陆东福宣布，到今年年底全国铁路营业里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里，高居世界第一。

　　现代化铁路网的铺就，离不开铁路科技创新所取得的重大进展。“党的十八大以来，中国铁路始终坚定不移走自主创新之路，着力推进关键技术自主创新和产业化应用，一批重大科技创新成果竞相涌现，一些重点领域进入领跑阶段，支撑着中国铁路建设发展取得历史性成就。”陆东福说，我国高速铁路、重载铁路、高原高寒铁路技术均达到世界领先水平。

　　看高速铁路技术，党的十八大以来，中国铁路攻克了铁路工程建造领域一系列世界性技术难题，全面掌握了时速200—250公里、300—350公里动车组制造技术，开发了适应复杂路网条件下长距离运行的高铁运营管理成套技术，构建了涵盖不同速度等级、成熟完备的高铁技术体系。特别是自主研制的具有世界领先水平的复兴号动车组，在京沪高铁、京津城际铁路成功实现时速350公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。

　　看重载铁路技术，随着大秦铁路普遍开行2万吨重载组合列车，完成3万吨重载组合列车开行试验，年最高运量突破4.5亿吨，我国不仅拥有了世界上年运量最大的重载线路，还建起涵盖不同轴重等级的重载铁路技术体系。

　　看高原高寒铁路技术，青藏铁路开通13年来安全平稳运行，多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱三大世界性工程难题的攻关成果经受住了运营实践检验；世界首条高寒地区高铁——哈大高铁投入运营，冬季冻胀控制等技术难题得到有效解决……依托青藏、拉日、拉林等铁路建设和运营，我国系统掌握了高原铁路建设和运营维护关键技术。

　　在铁路信息化、智能化方面，中国铁路也取得重大突破。“复兴号动车组在全球范围内率先实现时速350公里的自动驾驶功能，我国已成为世界智能铁路发展的重要引领者。”陆东福说，依托智能京张、智能京雄等重点项目，我国初步构建了智能铁路技术体系、数据体系和标准体系。

　　据介绍，2019年铁路预计完成旅客发送量36亿人，较2012年增长92%，其中动车组预计发送旅客23.1亿人，较2012年增长3.4倍，铁路运输供给质量和效率大幅提高，主要指标居世界第一。

　　陆东福表示，全面提升铁路科技创新水平，是巩固发展我国铁路世界领跑优势的迫切需要，是做强做优做大我国铁路产业的重要支撑。下一步，将聚焦建设发达完善的现代化铁路网，推进工程建设领域科技创新；聚焦复兴号品牌战略，推进高铁装备领域科技创新；聚焦高铁和旅客列车安全万无一失，推进安全生产领域科技创新；聚焦提高铁路运输供给效率和质量，推进运输组织和运输服务领域科技创新，全面提升重点领域铁路科技创新水平。

　　


　　《 人民日报 》（ 2019年12月04日 18 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved