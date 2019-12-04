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分期消费越来越流行，但消费者也要留意风险

分期消费当量力而行(消费视窗)

本报记者 邱超奕 申少铁

2019年12月04日07:58  来源：人民网－人民日报
 

　　江苏镇江市，志愿者在指导消费者学习网上购物技能。
　　人民视觉

　　核心阅读 

　　近年来，分期消费成为互联网金融热点。各平台推出了多种分期消费产品，市场规模持续增长。也应看到，分期消费容易产生非理性消费，一些分期消费产品还不够规范。消费者要留意分期消费存在的风险，量力而行、理性消费，企业也应规范经营、防控风险。

　　

　　分期消费火起来

　　除了实物商品，分期消费已嵌入旅游、运动、健身等服务领域

　　“一张1.8米宽的意式真皮软床，两只北欧简约风格床头柜，这是我‘双11’的收获。”不久前，家住山西晋城的郭然浩正忙着添置家具，赶上购物节有优惠，他毫不犹豫下了单。“这种大物件，我都用‘花呗’支付，5472元，分三期还款，碰上搞活动，还能免息免手续费，挺合算！”

　　郭然浩发现，现在多家电商都有分期消费套餐，购买商品前有醒目提示，鼓励消费者分期付款，“身边很多同事也在用，大家都习惯了。”

　　近些年，分期消费成为互联网金融热点。各家平台推出多种分期消费产品，市场规模持续增长。

　　从市场主体看，除了银行，越来越多互联网企业加入分期市场，例如百度“有钱花”、京东“白条”、苏宁“任性付”、蚂蚁“花呗”、美团“生活费”等。“双11”期间，天猫就为800万个商品开通分期免息，要求开通“花呗”的商家比平常增加八成。“双11”前8小时，分期乐商城5G手机销量较日常增长3倍以上。

　　从用户规模看，艾媒咨询和中山大学发布的《中国分期电商市场行业研究报告》显示， 2016—2019年，分期电商用户规模的年均复合增长率达68%。

　　高速增长下，分期消费呈现出三方面特点。

　　看场景，分期消费领域大增。除了实物消费，在旅游、医疗美容、牙科整形、健身运动、补习教育等领域都已有众多分期消费产品。

　　“想趁着‘十一’黄金周去上海玩，上网一搜，没想到旅游消费也能分期呢！”前不久，广东佛山的刘玉渝购买了一份旅游分期套票，分12期，每月还款不到300元。携程数据显示，今年国庆期间，旅游分期消费的订单量环比增长30%，三季度订单量同比增长2倍。

　　看内容，分期消费深度细化。记者点开几家大型电商平台网页，发现连一支口红、一本书、一把雨伞，甚至一盒餐巾纸都能分期消费。

　　“天冷了，我网购了一双厚球鞋。419元，分6期付款，每月还款71.95元，算上服务费也就多花13元。”今年夏天刚刚参加工作的王青霖，手头还没什么积蓄，为了减少每月开销，分期成了她的标准消费方式。

　　看年龄结构，年轻人爱分期消费。苏宁金融消费金融事业部副总经理陈慧芳介绍，苏宁“任性付”上线以来，开通用户超过千万量级，处于高速增长状态，“90后”用户超过一半。尼尔森发布的报告显示，中国年轻人互联网分期消费产品使用率达60.9%，有55.94%的受访者会使用分期消费。“95后”成为分期消费的主力。

　　国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，消费金融是普惠金融的重要组成部分。对个人来说，分期消费能降低支付门槛，平滑收入与消费的周期，满足提高生活品质的需要。随着政策体系不断完善，消费金融市场规模快速增长，有力促进了消费升级。

　　分期消费划算吗

　　分期消费能缓解资金压力，但如果细算利息和服务费，一些分期消费产品未必划算

　　家住云南昆明的王润秋“双11”期间在京东花7899元买了一台75英寸的4K电视。这笔开支快赶上他一个月的工资，于是他选择分3期付款，“选哪种分期、还多少钱，我都是有计划的。”

　　尼尔森发布的报告显示，大部分人消费相对理性，62%的年轻消费者会将互联网分期消费用于基本生活。蚂蚁金服大数据分析发现，“90后”花呗用户的按时还款率超过99%。今年，分期消费平台乐信的二季度财报也显示，用户突破5000万人，该季度促成借款260亿元，而90天以上不良逾期率仅为1.49%。

　　王润秋说，他会估算好当月消费额和次月还款额：“‘双11’买得多，我在12月专门留出1万元用来还款，除了2633元的电视分期款，还有6000元的其他商品。总之我肯定控制好预算，既不向家里要钱，也不能逾期违约。”

　　与人们印象中的“月光族”不同，如今许多年轻人既爱消费，又懂理财。中国新经济研究院发布的《90后攒钱报告》显示，92%的“90后”每月都有结余，80%的人会理财。

　　肖梓钧在北京海淀区一家培训机构当教师，工作2年攒了5万元。她同时在多个平台开通了分期消费，而攒的钱全部投入理财。“既然能以钱生钱，为什么要花自己的钱购物呢？”她解释，分期消费产品竞争多，处于消费者红利期，有很多低费率甚至免息产品。平时她把工资放进货币基金，7日年化收益率为2.5%，而消费主要靠分期，等到还款日再从基金取钱。

　　当然，也要看到，如果细算利息和服务费，一些分期消费产品未必划算。

　　记者在某电商平台看到，一台标价10649元的笔记本电脑，某电商可选择3期、6期、12期甚至24期付款。如果消费者选12期付款，算上服务费，每期付款958.2元，总共要花11498.4元，比原价多出849.4元，相当于借款年利率为7.98%。对比一下，当前各银行消费贷利率也就5.35%左右。

　　上海财经大学教授吴一平说，商家推出的一些免息分期产品，收取的手续费换算成年化利率，有的甚至能达到10%以上，极端的会超过20%。

　　“分期消费对一些收入有限，又缺乏自制力的人极具诱惑性，容易产生非理性消费，导致违约。”中国人民大学法学院教授刘俊海分析，分期消费违约后，违约者的征信记录会受影响，可能被纳入失信黑名单，影响交通出行和住房贷款。有些平台为了收钱，甚至严重扰乱违约者的工作和生活，“建议消费者选择分期时应认真考虑消费需求和资金状况，理性消费、安全消费。”

　　“在宏观层面，要留意分期消费存在的风险。”曾刚认为，如果分期消费门槛过低，过度诱导借贷消费，可能导致个人过度负债，埋下金融风险隐患。

　　各方合力促规范

　　监管部门应及时出台分期消费指导性利率或手续费率

　　“现在各平台上分期消费产品很多，但分期利率差别很大，一些产品还收取手续费、服务费，真让人看不懂。”日前，北京消费者王萍尝试通过分期购买一部新手机，但面对不同平台的分期产品，她觉得有点困惑。

　　“分期消费的收费还缺乏统一标准，商家各自定的利率或手续费名目繁多，实际利率高低不一，令消费者难以分辨。”吴一平认为，监管部门可根据分期消费产品供需情况，参考银行利率，出台分期消费的指导性利率或手续费率。推动分期消费健康发展，还需要各方共同努力。

　　企业应规范经营，防控风险。陈慧芳介绍，苏宁金融通过科技手段，研发金融反欺诈大脑、信用风险矩阵、智能催收系统等，分布于分期消费的前中后期，全链条监控风险。同时平台也通过各种渠道，持续对消费者进行风险提示和正面引导。

　　相关部门应加强监管，维护消费者权益。吴一平建议，市场监管部门可以建立一个统一信息平台，一方面将消费者分期信贷信息纳入社会征信，从源头上降低过度授信、多头授信等风险；另一方面也要将企业信用信息纳入征信，建立欺诈和非法侵害消费者企业名录，保护消费者合法权益。“对用夸张广告诱惑消费者、暗地里收取高额手续费，以及暴力催收的分期消费企业应严厉惩处，营造公平法治、诚实守信、风清气正的市场环境。”

　　消费者应理性消费，量力而行。吴一平认为，一些开支大的年轻人要意识到，使用分期消费虽然可以缓解一时的困难，但分期消费的实际利率并不低，一定要量力而行，切莫头脑发热，过度消费。刘俊海提醒消费者，多选择正规网购平台和靠谱实体店的分期消费，看清并保存分期合同，特别是利率或手续费。

　　“消费金融机构应在授信额度、利率定价、数据使用、贷后管理、机构合作以及守法合规等方面，加强行业自律，以确保消费金融的可持续发展，真正为消费者创造价值。”曾刚表示，企业要围绕消费者真实合理的需求进行金融创新和营销，并加强贷后管理，严格控制过度放贷以及资金挪用等风险。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月04日 19 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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