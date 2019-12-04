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“弹窗广告”不能想弹就弹(生活漫步)

北  岸

2019年12月04日07:58  来源：人民网－人民日报
 

　　“弹窗广告”肆意而为，不仅影响上网者的心情和工作效率，还会带来木马植入、信息诈骗、强制消费等问题。相关部门应明确监管责任，加大执法力度，强化精准执法

　　

　　如今，消费者打开电脑网页、登录手机客户端，往往会发现，一些形形色色的“弹窗”扑面而来。这些弹窗有的是信息推广，有的是商业广告，很多时候让人避之不能。

　　弹窗是一种推广方式。有时候，弹窗广告对人们网上购物、浏览信息有一定帮助，但总体而言，弹窗泛滥就是“扰民”了。当想看的网页被遮挡、想买的商品被隐藏，这种“霸屏”的弹窗，给人的感觉往往是厌烦。

　　我国《广告法》明确规定，“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。”实际情况是，不少弹窗都把关闭按钮做得很不显眼，有时用户点击后非但不能关闭广告，反而会进入广告页面，越关越多、越关越烦。这些年，相关部门曾多次针对互联网广告开展整治行动，然而，这些违规的弹窗广告总是屡禁不止。究其原因，主要是一些广告商家和浏览器平台利益勾结。对他们来说，弹窗推广是实现“共赢”的载体，“弹”在网上就能赚钱。

　　业内人士透露，多数弹窗都是推广公司与浏览器平台合作，按受众点击量收费并分成，每次点击按0.1元至0.3元的标准收取费用。一些推广公司运营的弹窗，还能实现对目标人群精准推送：你前一天浏览过某个商品或某条信息，第二天打开电脑、手机就能收到与之相关的信息、广告。这种量身定制的弹窗不仅扰民，还可能侵权，存在盗用用户信息、侵犯个人隐私等问题。

　　“弹窗广告”肆意而为，不仅影响上网者的心情和工作效率，还会带来木马植入、信息诈骗、强制消费等问题。治理弹窗泛滥，监管必不可少。相关部门应明确监管责任，加大执法力度，强化精准执法，不能让弹窗广告想弹就弹。对恶劣弹窗给用户造成伤害和损失的问题，也应明确具体的主体责任。在这方面，不妨参照治理垃圾短信的措施来加强对弹窗广告的监管：任何实体和个人未经接收者同意或者请求，不得向其发送弹窗广告；接收者同意后又明确表示拒绝接收弹窗广告的，应当停止向其发送。

　　治理弹窗泛滥，平台责无旁贷。有关平台应珍惜声誉、控制弹窗。对发布违规广告的网络经营者，应与其及时终止合作关系。只有优化行业生态、加强业界自律、形成管理合力，才是治本之策。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月04日 19 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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