物流枢纽，让货物跑得更顺畅

浙江义乌国内公路港物流中心今年正式启用运行，成为全国单体面积最大的物流枢纽项目，设施功能布局一流。

浙江义乌国内公路港物流中心全景。

吕 斌摄（人民视觉）

货车排队即将进场。

吕 斌摄（人民视觉）

“江浙沪包邮”“生鲜次日达”“跨省次日达”——今天，中国快递运输的速度不断刷新。这既是快递小哥“快马加鞭”跑出来的，更有赖于背后发达的物流网络。

近日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》（以下简称《通知》），确认首批共23个物流枢纽入选国家物流枢纽建设名单，同时明确到2020年要布局建设30个左右国家物流枢纽。

国家级物流枢纽将扮演什么样的角色？会给生产生活带来哪些改变？首批23个入选枢纽有什么特点？

为物流降成本提效率

何为“国家物流枢纽”？

据介绍，物流枢纽是集中实现货物集散、存储、分拨、转运等多种功能的物流设施群和物流活动组织中心，而国家物流枢纽则是物流体系的核心基础设施，是辐射区域更广、集聚效应更强、服务功能更优、运行效率更高的综合性物流枢纽，在全国物流网络中发挥关键节点、重要平台和骨干枢纽的作用。

近年来，中国物流业发展迅猛，南北各地已形成一批枢纽。不过，要支撑物流业再上台阶，目前这些物流枢纽还存在许多不足。

“90后”快递小哥小赵是浙江义乌人，在家乡从事物流行业工作已有7年，日常工作就是揽件、发货，把义乌小商品发往全国各地。“义乌是‘世界小商品之都’，这里的商品物美价廉，靠进出口贸易吃饭的人非常多，在街上走一圈，外国人比中国人还要多，物流业也特别发达。”小赵介绍。不过，在小赵看来，义乌虽然已经是有相当规模和国际知名度的物流枢纽，却始终存在物流基础设施跟不上、效率有待提升的问题。“道路拥堵，环境脏乱差，进货发货不是那么井井有条。”小赵说。

物流企业的感受更明显。中储南京智慧物流科技有限公司总工程师李敬泉说，物流行业依然面临着“小散乱差”的现状，运输资源利用效率不高，企业物流成本居高不下。“物流行业供需两端存在着错位，造成了很大浪费。”李敬泉说。

国家物流枢纽的规划和建设，正是为了化解这类矛盾，提升物流业的整体效率。“国家物流枢纽是交通与产业协同的催化剂、各种运输方式无缝衔接的黏合剂和物流资源集约整合的加速器。”交通运输部综合规划司有关负责人表示。

据了解，国家物流枢纽建设将分3个阶段实施，2019—2020年为起步建设阶段，到2020年建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽；2021—2025年为加速建设阶段，到2025年布局建设150个左右国家物流枢纽，2026—2035年为综合提升阶段，基本形成与现代化经济体系相适应的国家物流枢纽网络。

23个物流枢纽首批入选

首批入选国家物流枢纽的23个地方引起广泛关注。

为什么是这23个？有什么样的特点？国家发展改革委经济贸易司负责人介绍：“首批国家物流枢纽在区域、类型分布上总体均衡。”

看区域分布——东部地区10个、中部地区5个、西部地区7个、东北地区1个，23个物流枢纽覆盖了中国东、中、西部。半挂式卡车司机杨学伏多年来一直往来于各地的物流枢纽，他发现，名单中有12个枢纽位于中西部，“中西部物流主要靠公路货运，国家重视中西部物流枢纽建设，对司机群体来说是好事。”营口市民王先生看到家乡作为名单上唯一的东北城市入选，倍感自豪。“我们这里百年前就是东北的重要出海港口，比大连发展得还要早，现在是‘北粮南运’集散地。这次入选，中央和省里肯定会加大资金投入，对营口现有的路网基建改造升级，这样普通市民的生活也会改善。”

看类型分布——23个枢纽涵盖了陆港型、港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型6种类型。其中港口型和陆港型数量最多，分别有9个和8个。港口型国家物流枢纽中，既有天津、舟山这样的海运港口，也有南京、重庆这样的内河航运港口，陆港型国家枢纽则覆盖了中西部几个重要省会城市。引人注意的是专门服务于生产、商贸的物流枢纽。对于义乌入选商贸服务型国家物流枢纽，小赵非常兴奋。在他看来，义乌是名单上唯一的县级行政区域，作为全国知名小商品的批发集散中心，这次入选将给地方经济发展带来更多机遇，也会让他这样的物流行业从业者直接受益。

看枢纽自身禀赋——既有营口、临沂、赣州这样的新兴城市，又有上海、深圳、广州等经济发达城市，还有二连浩特这样的陆上边境口岸。“二连浩特是首批入选国家物流枢纽的唯一口岸城市，像之前比较热门的霍尔果斯、凭祥等地这次还没有入选。”在内蒙古二连浩特、满洲里等地从事中俄蒙边贸生意多年的北京人老许，看到二连浩特这次入选，他敏锐地捕捉到新机遇的气息。“蒙古国和俄罗斯等国家的铁路是宽轨，火车进出国境要在这里换轨，一方面增加了成本，另一方面也给地方发展带来了机会。”老许介绍，他在本地除了从事边贸生意，还经营仓储、运输等相关产业，期待“借着政策东风，未来如果能在这里建设集装箱物流园，一定会产生良好的经济效益。”

不仅是流转中心，还将成为商贸中心

国家物流枢纽网络如何建？

记者了解到，名单出台后，首批入选的城市正摩拳擦掌，准备大展身手。

以天津港口型国家物流枢纽为例，面向新定位，天津提出在多方面发力，推动港口转型升级。具体包括，以集装箱、商品汽车滚装和邮轮运输为重点，提升航运中心功能，调整运输结构；以推进大宗货物运输“公转铁”为主攻方向，不断完善港口综合运输网络，积极推进港内铁路设施建设，减少公路运输量，大幅提升铁路运输比重；优化港城道路交通组织，逐步形成港城分离、客货分线、廊道复合的疏港通道布局。天津确定的目标是，以国家物流枢纽建设工作为抓手，使天津港到2035年“成为繁荣创新、港城协调的世界一流国际枢纽港和‘一带一路’航运资源配置中心，世界一流的智慧港口、绿色港口”。

湖北物资流通技术研究所研究员陈方健认为，在确定23个国家物流枢纽的基础上，应当合理规划物流基础设施的网络体系，建设具有多式联运功能、能支撑区域经济发展的综合物流枢纽设施，提升现有物流基础设施之间的配套性、兼容性，形成高效、顺畅、便捷的总和物流运输网络。物流枢纽既着眼于本身功能健全、货物集聚，还在于联通彼此，聚合成网。

而一线物流人员更看重成本能否实实在在降低。杨学伏说，很多大型物流枢纽配套设施不足、收费高，“有的设施很漂亮很高档，但司机们用不起。越是大型的物流枢纽，越是要抢车位、抢卸货，进场、装卸货、拆挂车，样样花钱多。”《国家物流枢纽布局和建设规划》提出，要大力发展多式联运、甩挂运输，提高拖挂比（即牵引车与挂车数量之比），特别是“支持具备条件的国家物流枢纽建立‘公共挂车池’，发展甩挂运输，试点开展滚装运输。”杨学伏希望这一举措能够尽快落实，使自己这样的长途挂车司机真正受益。

中国物流技术协会副会长王继祥指出，物流枢纽的发展最忌讳枢纽中的各种“流”一流而过，不能浇灌当地经济社会生态系统，使枢纽区域仅仅是货物流转中心，而不是商贸中心、产业中心。“要通过大网络、大通道、全链条和新模式，按照产业要素聚集、产业链培育、产业体系服务和国家产业政策导向有序推动经济要素在特定点上有目的地、可辐射地，最终可以形成规模经济发展模式的一种聚集。”王继祥说。

链接

首批23个国家物流枢纽

天津港口型国家物流枢纽

太原陆港型（生产服务型）国家物流枢纽

乌兰察布—二连浩特陆港型（陆上边境口岸型）国家物流枢纽

营口港口型国家物流枢纽

上海商贸服务型国家物流枢纽

南京港口型（生产服务型）国家物流枢纽

金华（义乌）商贸服务型国家物流枢纽

赣州商贸服务型国家物流枢纽

临沂商贸服务型国家物流枢纽

郑州空港型国家物流枢纽

宜昌港口型国家物流枢纽

长沙陆港型国家物流枢纽

广州港口型国家物流枢纽

南宁陆港型国家物流枢纽

重庆港口型国家物流枢纽

成都陆港型国家物流枢纽

西安陆港型国家物流枢纽

兰州陆港型国家物流枢纽

乌鲁木齐陆港型国家物流枢纽

宁波—舟山港口型国家物流枢纽

厦门港口型国家物流枢纽

青岛生产服务型（港口型）国家物流枢纽

深圳商贸服务型国家物流枢纽

(责编：栗翘楚、庄红韬)