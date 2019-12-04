上海启用“外国人工作居留单一窗口”

本报上海12月2日电 （记者巨云鹏）2日，在上海市公安局出入境管理局三楼外国人办证业务受理大厅，“外国人工作、居留单一窗口”正式挂牌启用。通过窗口整合、业务流程再造，原本属于上海市公安局与上海市科委（市外国专家局）的窗口业务成功整合成“一窗受理、一并发证”的“外国人工作、居留单一窗口”。

“单一窗口”启用后，符合A类工作许可证申请条件的外籍人才可在“单一窗口”同步提交工作许可和居留许可申请，上海市外国专家局和上海市公安局出入境管理局协同审批通过后，申请人可在规定时间内同时领取两个证件。

按原流程，外国人需先后至上海市外国专家局和出入境管理局申请工作许可和居留许可，审批时限分别为10个工作日和7个工作日。现在由串联申请升级至并联申请，且实施协同审批后，外籍人士只需7个工作日即可完成工作许可和居留许可的申请流程。

启用当天，现场有不少外籍人士咨询了解这一最新举措。据了解，下一步上海市公安局和上海市科委（市外国专家局）将在全市出入境窗口完成工作许可和居留许可受理窗口“一门式服务”的整合，以及工作、居留网上预约平台的搭建启用，实现线上服务和线下终端的有机结合，进一步为企业和群众办事“减环节、减时间、减材料、减跑动”，让来沪工作的外籍人士享受到更加便利快捷、优质高效的办证服务。

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