上海启用“外国人工作居留单一窗口”

本报上海12月2日电 （记者巨云鹏）2日，在上海市公安局出入境管理局三楼外国人办证业务受理大厅，“外国人工作、居留单一窗口”正式挂牌启用。通过窗口整合、业务流程再造，原本属于上海市公安局与上海市科委（市外国专家局）的窗口业务成功整合成“一窗受理、一并发证”的“外国人工作、居留单一窗口”。
“单一窗口”启用后，符合A类工作许可证申请条件的外籍人才可在“单一窗口”同步提交工作许可和居留许可申请，上海市外国专家局和上海市公安局出入境管理局协同审批通过后，申请人可在规定时间内同时领取两个证件。
按原流程，外国人需先后至上海市外国专家局和出入境管理局申请工作许可和居留许可，审批时限分别为10个工作日和7个工作日。现在由串联申请升级至并联申请，且实施协同审批后，外籍人士只需7个工作日即可完成工作许可和居留许可的申请流程。
启用当天，现场有不少外籍人士咨询了解这一最新举措。据了解，下一步上海市公安局和上海市科委（市外国专家局）将在全市出入境窗口完成工作许可和居留许可受理窗口“一门式服务”的整合，以及工作、居留网上预约平台的搭建启用，实现线上服务和线下终端的有机结合，进一步为企业和群众办事“减环节、减时间、减材料、减跑动”，让来沪工作的外籍人士享受到更加便利快捷、优质高效的办证服务。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】