移动支付便民工程扩大至全国

本报北京电 （记者王观）近日，中国人民银行召开移动支付便民工程经验交流电视电话会议。

会议指出，移动支付便民工程取得显著成绩，但仍存在一些痛点、难点问题。下一步，要始终坚守“支付为民”，秉承开放、合作、创新、共享的发展理念，推动便民工程更好地服务于实体经济发展和社会民生改善。一是坚持党的领导，健全工作机制，继续将便民工程作为“一把手工程”抓实、抓透；二是坚持合力共建，加强与相关部门、地方政府和产业各方的协作，找准便民工程的“共鸣区”和“合作点”；三是坚持普惠宗旨，着力服务民生领域，不断提升境外人员在中国境内的移动支付服务便利化水平；四是坚持底线思维，加强交易监测和风险识别，对风险隐患早研判、早介入、早化解。

近年来，人民银行统筹协调商业银行、非银行支付机构、中国银联等产业各方，组织开展移动支付便民工程。经过两年的发展，便民工程范围已由2017年的19个城市扩大至全国，并向县域及农村地区纵深发展，人民群众的支付服务需求得到较好满足。目前，银行业统一APP“云闪付”用户数已突破2.2亿，与各银行、支付机构移动APP共同构建了多层次、多元化移动支付服务供给体系；移动支付商户超过2100万户，支付环境日趋完善；移动支付应用场景广泛渗透人民群众日常生产生活，已覆盖29个城市地铁、96个重点城市以及逾千个二级地市县区公交，支持1656所高校、200多个城市共2000余项公共事业缴费项目使用移动支付，便民惠民水平明显提升。

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