移动支付便民工程扩大至全国

本报北京电 （记者王观）近日，中国人民银行召开移动支付便民工程经验交流电视电话会议。
会议指出，移动支付便民工程取得显著成绩，但仍存在一些痛点、难点问题。下一步，要始终坚守“支付为民”，秉承开放、合作、创新、共享的发展理念，推动便民工程更好地服务于实体经济发展和社会民生改善。一是坚持党的领导，健全工作机制，继续将便民工程作为“一把手工程”抓实、抓透；二是坚持合力共建，加强与相关部门、地方政府和产业各方的协作，找准便民工程的“共鸣区”和“合作点”；三是坚持普惠宗旨，着力服务民生领域，不断提升境外人员在中国境内的移动支付服务便利化水平；四是坚持底线思维，加强交易监测和风险识别，对风险隐患早研判、早介入、早化解。
近年来，人民银行统筹协调商业银行、非银行支付机构、中国银联等产业各方，组织开展移动支付便民工程。经过两年的发展，便民工程范围已由2017年的19个城市扩大至全国，并向县域及农村地区纵深发展，人民群众的支付服务需求得到较好满足。目前，银行业统一APP“云闪付”用户数已突破2.2亿，与各银行、支付机构移动APP共同构建了多层次、多元化移动支付服务供给体系；移动支付商户超过2100万户，支付环境日趋完善；移动支付应用场景广泛渗透人民群众日常生产生活，已覆盖29个城市地铁、96个重点城市以及逾千个二级地市县区公交，支持1656所高校、200多个城市共2000余项公共事业缴费项目使用移动支付，便民惠民水平明显提升。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】