开通倒计时 京张高铁进入运行试验阶段

12月3日上午，随着55001次试验列车从北京北站驶出，京张高铁（含崇礼铁路）转入运行试验阶段。中国铁路北京局集团有限公司称，京张高铁已进入开通倒计时。

此次运行试验将在京张高铁北京北至张家口、崇礼铁路下花园至太子城段、张呼高铁张家口至怀安段同步进行，还将分别在北京北至张家口、太子城，北京北至乌兰察布、阳高南间进行运行图参数测试。

图为3日，55001次试验列车停靠在北京北站内。新华社发（李桦 摄）

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