推进贸易高质量发展 筑牢贸易强国根基

中共中央、国务院日前发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》。当前，国际贸易局势发生重大变革，我国已经成为贸易大国，正在加快迈向贸易强国，必须继续发挥我国对外贸易的传统优势，加快培育贸易竞争新优势，推进贸易高质量发展。

经济全球化与科技革命相互交织，促使国际力量对比发生深刻变化，新兴市场国家和一批发展中国家综合实力快速发展，国际影响力不断增强，全球治理体系和国际规则变革正处在历史转折点上。

与此同时，国际贸易局势也发生重大变化，主要表现为：一是世界贸易增长不确定性增大，2017年以来全球范围内经贸摩擦加大，扭曲全球产业链、供应链和价值链，严重影响全球经济贸易增长预期；二是国际经贸规则面临重构，国际经贸领域单边主义和保护主义兴起，不断侵蚀多边贸易规则；三是新一轮科技革命为国际贸易增添了新内容、新模式和新挑战。

我国已经成为贸易大国，正加速向贸易强国迈进。2018年，货物进出口总额由1978年的206.4亿美元增至4.62万亿美元，服务进出口总额从1982年的46.9亿美元提高到7919亿美元。截至2019年，我国已连续10年位居世界第一大货物贸易出口国和第二大货物贸易进口国，连续六年位居世界第二大服务进出口国。根据WTO统计，2018年我国是世界服务贸易第二大进口国和第五大出口国。

在国际贸易格局发生重大变化和我国贸易大国地位稳固的背景下，我国必须加快向贸易强国“突进”，增强贸易竞争优势，推进贸易高质量发展。

一是依靠多领域创新，促进贸易高质量发展，筑牢贸易强国根基。依靠制度创新，不断优化市场化、法制化、国际化营商环境，依靠自贸试验区、自贸港的制度创新，提高国际贸易和投资的自由化、便利化水平。依靠科技创新，吸引和配置国际化创新资源，加快我国产业升级，补齐产业链发展短板，解决关键核心技术被“卡脖子”的现象，提高产品质量，增加品牌信誉。

二是促进贸易结构优化和协调均衡，实现可持续发展。以“一带一路”倡议和供给侧结构性改革为抓手，持续优化国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体和贸易方式。鉴于当前我国出口贸易和进口贸易、货物贸易和服务贸易发展的不均衡，还需要采取措施，积极扩大进口，大力发展服务贸易，推进贸易和利用外资，对外投资协同发展，推进贸易与环境的协调发展。

三是高度重视国际规则的制定，提升中国在国际贸易领域的话语权。从国家利益看，贸易强国的地位与书写掌握国际贸易规则密切相关。应以确立高水平开放型经济新体制为目标，加快推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，加快国内法律法规“废改立”，完善涉外经贸法律和规则体系，深化外贸领域改革。积极参与全球化治理，积极参与国际贸易、经济和投资规则的制定，以双边自贸协定和区域自贸协定为重点，加快落实自贸区战略，促进“区域全面伙伴关系协定”（RCEP）的最终签署和落地。此外，加强与“一带一路”沿线国家和地区的国际贸易规则协调。（张菲）

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