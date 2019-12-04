猪肉价格连续四周回落 降幅超20%

12月3日，商务部、农业农村部接连发布数据显示，全国猪肉价格连续四周回落。商务部监测数据显示，上周（11月25日至12月1日）猪肉批发价格为每公斤42.35元，环比下降3%，实现连续四周下降。同日，农业农村部发布的数据显示，全国猪肉价格连续四周回落，12月1日猪肉价格为每公斤41.48元，比11月1日价格高峰的每公斤52.40元下降10.92元，降幅达20.84%。

当天，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海就生猪生产和非洲猪瘟防控相关问题答记者问时表示，当前，在各项扶持生猪生产政策的推动和市场拉动下，养猪户补栏增养的积极性显著提升，生猪生产呈现明显恢复势头。

杨振海介绍，从10月的监测数据看，生猪生产的重要指标都出现了积极变化。一是全国能繁母猪存栏首次止降回升。10月，能繁母猪存栏环比增长0.6%，这是19个月以来的首次增长，意味着生猪基础产能已经开始恢复。二是规模养猪场生产恢复快。从已经上报的情况看，全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏和能繁母猪存栏已连续三个月环比增长。三是生猪生产恢复面不断扩大。东北、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快，黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升。西南、华南地区产能下滑也趋缓。

“总的看，能繁母猪存栏回升，生猪存栏下降也基本见底。虽然11月数据还没有完全采集上来，但按这个趋势，11月的生产形势应该会更好。”杨振海说。

另外，对于中南六省（区）自11月30日起开始试行通过“点对点”从区域外调入肥猪的举措，杨振海强调，这是实施分区防控的关键措施，有利于降低动物疫病跨区域传播风险。相关措施不会成为额外涨价因素。（记者王文博 班娟娟）

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