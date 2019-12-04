一个审批窗口看张家口营商环境变化

人民网12月4日电 （记者 刘然）“以前办证要10天左右，现在2、3天就出证了。”在张家口市的行政审批大厅，一位正在办理工程建设审批业务的房地产公司职员告诉记者。
企业工作人员正在张家口市审批大厅中办理审批事项。 人民网记者 刘然摄
审批环节是政府与企业之间互动最多的环节，政府“放管服”的改革到不到位很大程度上体现在审批服务上。近年来，张家口以审批服务为窗口，在精简办事流程、推行“减证便民”、创新服务流程、助力企业发展等方面进行了改革实践。
以工程建设审批业务为例，由于该业务涉及部门多，审批事项多，需要企业办事人员多头跑，时间成本高。针对这工程建设审批难点和堵点问题，张家口市审批局专门制定印发了《张家口市全面深化工程建设项目审批制度改革实施方案》，出台14项配套制度，将工程建设项目审批流程细化为12种类型，划分为4个阶段，最多66个工作日，如工程规划许可最短2个工作日即可办结，大幅提高了审批效能。
张家口市审批大厅内的“原审批公章封存展示柜”见证了政务服务改革的变化。人民网 王仁宏摄
越来越高效的政务审批流程背后，是张家口创新政务服务流程、重塑营商环境的决心。张家口市审批局局长夏海刚告诉记者，审批大厅在2017年4月28日挂牌，将原25个部门的232个事项统一划归审批局，力争让群众和企业到政府办事“最多跑一次”。以企业和群众办好“一件事”为准绳，将需多个窗口办理的事项，经过梳理整合、流程再造，变成一个窗口办理、一个大厅办结的套餐式服务流程。
张家口市审批局局长夏海刚讲解改进后的审批流程。人民网记者 刘然摄
截至目前，张家口市审批局共梳理市本级包括工程领域改革、不动产登记、商事制度改革等“一件事”新流程20个，涉及49个单办事项，实现群众和企业提交材料压减约35%，预计整体上承诺时限可减少80多个工作日。
张家口市审批局还编制公布了市级“四办”政务服务事项目录，涉及30个市级部门，其中“马上办”事项35项，“网上办”事项260项，“就近办”事项56项，“一次办”事项286项，极大方便了企业和群众办事。
夏海刚表示，下一个阶段，张家口市还将大力推进“最多跑一次”和“不见面审批”改革，深入推进“互联网+政务服务”工作，力争市级政务服务事项网上可办率达到100％，企业和群众办事提供的材料再减少30％以上，推进政务服务事项向更基层延伸。
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