人民网>>财经

一个审批窗口看张家口营商环境变化

2019年12月04日08:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网12月4日电 （记者 刘然）“以前办证要10天左右，现在2、3天就出证了。”在张家口市的行政审批大厅，一位正在办理工程建设审批业务的房地产公司职员告诉记者。

企业工作人员正在张家口市审批大厅中办理审批事项。 人民网记者 刘然摄

审批环节是政府与企业之间互动最多的环节，政府“放管服”的改革到不到位很大程度上体现在审批服务上。近年来，张家口以审批服务为窗口，在精简办事流程、推行“减证便民”、创新服务流程、助力企业发展等方面进行了改革实践。

以工程建设审批业务为例，由于该业务涉及部门多，审批事项多，需要企业办事人员多头跑，时间成本高。针对这工程建设审批难点和堵点问题，张家口市审批局专门制定印发了《张家口市全面深化工程建设项目审批制度改革实施方案》，出台14项配套制度，将工程建设项目审批流程细化为12种类型，划分为4个阶段，最多66个工作日，如工程规划许可最短2个工作日即可办结，大幅提高了审批效能。

张家口市审批大厅内的“原审批公章封存展示柜”见证了政务服务改革的变化。人民网 王仁宏摄

越来越高效的政务审批流程背后，是张家口创新政务服务流程、重塑营商环境的决心。张家口市审批局局长夏海刚告诉记者，审批大厅在2017年4月28日挂牌，将原25个部门的232个事项统一划归审批局，力争让群众和企业到政府办事“最多跑一次”。以企业和群众办好“一件事”为准绳，将需多个窗口办理的事项，经过梳理整合、流程再造，变成一个窗口办理、一个大厅办结的套餐式服务流程。

张家口市审批局局长夏海刚讲解改进后的审批流程。人民网记者 刘然摄

截至目前，张家口市审批局共梳理市本级包括工程领域改革、不动产登记、商事制度改革等“一件事”新流程20个，涉及49个单办事项，实现群众和企业提交材料压减约35%，预计整体上承诺时限可减少80多个工作日。

张家口市审批局还编制公布了市级“四办”政务服务事项目录，涉及30个市级部门，其中“马上办”事项35项，“网上办”事项260项，“就近办”事项56项，“一次办”事项286项，极大方便了企业和群众办事。

夏海刚表示，下一个阶段，张家口市还将大力推进“最多跑一次”和“不见面审批”改革，深入推进“互联网+政务服务”工作，力争市级政务服务事项网上可办率达到100％，企业和群众办事提供的材料再减少30％以上，推进政务服务事项向更基层延伸。

(责编：李楠桦、刘然)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved