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落实政策 创新服务 张家口市营商环境稳步提升

2019年12月04日08:52  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月4日电 （记者 刘然）创新服务方式，简化服务流程，把国家好政策真正落实给企业……张家口市近年来在改善营商环境方面卓有成效。

人民网专访张家口市发改委副主任刘春飞（左三）。

“今年我们企业在减税降费方面的感受特别明显。”一位张家口市当地企业职员告诉记者，今年以来，不仅税费减少了，电费也降价了，国家好政策落到实处，企业更有获得感。

统计数据显示，今年前9个月，张家口全市累计新增减税降费21.6亿元，涉及74.3万户次纳税人、缴费人，其中减税17.6亿元，降费4亿元；单一制工商业及其它销售电价降低了2.14分/千瓦时，预计全年可减轻企业负担5123万元。

张家口市发改委副主任刘春飞告诉记者，政府在减税降费工作工作中，不仅着力规范税费收缴数额，而且升级了税票管理体系，完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越。降低增值税一般纳税人税率，现已完成全市13231户开票系统的升级工作，升级进度达到100%。

营商环境的改善还体现在政务服务效率的提升上。张家口市严格落实国务院压缩企业开办时间要求，企业开办时间已压缩至3个工作日内；加快项目落地速度，对符合条件的工程建设项目30个工作日内（不含技术审查时间）完成审批；开展“精简审批事项、简化申报材料”专项工作，市级行政许可事项减少至90项，精简比例19%，各类申报材料减少至1114件，精简比例36%；提升口岸通关便利化，截止目前，进口整体通关时间为23.56小时，较去年压缩48.62%，出口整体通关时间为6小时，较去年压缩35.47%，进出口通关时间均低于同期石家庄关区水平。

为了营造稳定、公平、透明、可预期的社会环境，张家口市在社会信用建立上也下大力气。从政府自身做起，全面推进协议（合同）履约工作专项清理，针对存在的政府承诺不兑现、不按约定履行协议、拖欠政府工程款等政务诚信缺失问题认真开展自查自纠工作。研究制定产权保护方案，加强产权保护，实现不同区域不同层级的行政执法部门之间的互相协作、信息互通、资源共享、共同推进。开展了“金色阳光法律服务活动”，为民营企业活动保驾护航。建立完善民营企业“法治体检”常态化、长效化工作机制，制定法治体检业务操作指引。

张家口的营商环境在各部门的“组合拳”中显著提升。近期，河北省发改委参照世界银行营商环境评价指标体系，对张家口市开展了营商环境评价工作。通过评价，张家口的整体营商环境便利指数为73.68分，位列河北省第四。而在保护少数投资者、执行合同、办理破产三个指标中张家口表现较突出，均排河北省第二。

“和北京、上海等营商环境好的城市相比，张家口的差距还很大。”刘春飞表示，营商环境的打造是一个长期的工作，张家口市将进一步聚焦企业关注、群众关心的难点、堵点、痛点问题，着力解决政策创新不足、吸引力差等影响营商环境的突出问题，不断提升张家口营商环境。

(责编：李楠桦、刘然)
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