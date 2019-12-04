中国298个城市综合发展排行榜发布

原标题：权威指标发布中国298个城市综合发展排行榜

《中国城市综合发展指标2018》封面

中国网12月2日讯（记者 吴琼静） 由国家发展和改革委员会发展战略和规划司与云河都市研究院联合编制的《中国城市综合发展指标2018》日前正式由人民出版社出版发行。

“中国城市综合发展指标2018”从经济、社会和环境三个维度分析并展示了全国298个地级以上城市的表现，并且首次公布了全国298个地级及以上城市综合排名的全部名单。

“中国城市综合发展指标2018”由总计178组指标构成。785个数据支撑由经济、社会和环境3个大项、9个中项、27个小项组成的3×3×3指标结构。由统计数据（29．2％）、卫星遥感监测数据（30．8％），以及互联网大数据（40％）构成的数据结构为对城市的全面评估奠定了坚实的基础。

图1： 298个城市综合大排名

图2：3×3×3指标结构

图4： 指标对象城市示意图

(责编：冯粒、曹昆)