原标题：生育险并入医保倒计时！超20省份公布方案 有啥影响？

中新网客户端北京12月4日电(记者 李金磊)生育保险和职工医保合并实施进入倒计时。据不完全统计，目前全国已有超过20省份公布了生育保险和职工基本医疗保险合并实施的方案。

生育保险并入职工医保后，五险就变成四险了？单位和职工缴费有何变化？职工待遇是否会降低？男性参加生育保险有何用处？

超20省份公布两险合并方案

按照国务院办公厅2019年3月份印发的《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》，2019年底前实现生育保险和职工基本医疗保险合并实施。

据中新网记者不完全统计，截至12月3日，至少已有超过20个省份公布了生育保险和职工基本医疗保险合并实施的方案。

这些省份包括广东、广西、山东、山西、河北、甘肃、宁夏、江西、天津、浙江、湖南、湖北、云南、新疆、青海、海南、黑龙江、吉林、江苏、重庆、贵州等。

如，广东省12月2日公布《广东省全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》，要求确保2019年底前实现两项保险合并实施。

并非是五险一金变成四险一金

很多人关心，生育保险和职工医保合并实施后，是不是意味着取消了生育保险，五险一金变成了四险一金？

其实并非如此。清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥对记者分析， “五险”变“四险”的说法是错误的，因为两险合并实施并不是说两个险种合并为一个险种，而是合并经办管理，生育保险还是存在的。每一个险种对应不同的风险，随着国家鼓励生育，以后生育风险面临加大的压力，所以生育保险还需保留。

国家医疗保障局副局长陈金甫解释，认为今后“五险一金”变成“四险一金”了，“生育保险取消了”，这实际是误解。生育保险不存在取消的问题，没有取消。这是管理层面上的两项保险合并实施。

按照国务院办公厅上述意见，推进两项保险合并实施，实现参保同步登记、基金合并运行、征缴管理一致、监督管理统一、经办服务一体化。

单位和职工缴费有何变化？

两项保险合并实施之后，单位和职工缴费会有什么变化？

对于单位来说，按照用人单位参加生育保险和职工基本医疗保险的缴费比例之和确定新的用人单位职工基本医疗保险费率。

对于个人来说，依然不用缴纳生育保险费，只需要缴纳医保费，缴费比例不会有变化。

比如宁夏规定，用人单位按本单位职工工资总额的8.8%按月缴纳，职工个人按本人工资收入的2%由用人单位代扣代缴。

职工生育保险待遇会降低吗？

还有人担心，两项保险合并实施后，职工所享受的生育保险待遇会不会降低？

并不会。国务院办公厅上述意见明确要求，确保职工生育期间的生育保险待遇不变。

对于职工来说，参加职工基本医疗保险时同步参加生育保险，生育期间的生育保险待遇不变，不过生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，生育保险各项待遇改由职工基本医疗保险基金支付。

陈金甫表示，原有的生育保险规定的生育保险待遇不变，只是在经办上改变了享受的渠道，但没有改变参保范围、没有改变生育保险设定的保障项目和支付水平。随着社会发展和经济的发展，生育保障只会越来越好，不会降低。

男性参加生育保险有何用处？

记者发现，每逢谈到生育保险，很多人会提出一个问题：男性参加生育保险有何用处？

其实，生育保险只需要单位缴费，不管是男职工还是女职工，个人不用缴费。

而对于男职工来说，参加生育保险可以享受计划生育手术费，也可以享受陪产假，男职工的未就业配偶也可能受益。

比如，《山东省全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》规定，参加生育保险男职工的未就业配偶，符合计划生育政策规定生育，未享受生育医疗费待遇的，按照当地规定的职工生育医疗费标准的50%享受生育补助金。(完)

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