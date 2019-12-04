12月起18个自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点

人民网北京12月4日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行的国务院政策例行吹风会，介绍在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点有关情况。国家市场监管总局副局长唐军介绍，自今年12月1日起，全国18个自贸试验区正式开展“证照分离”改革全覆盖试点，通过改革进一步明晰政府和企业责任，完善简约透明的行业准入规则，加强事中事后监管，进一步优化营商环境，更大激发市场活力，推动经济高质量发展。

唐军表示，开展“证照分离”改革全覆盖试点，是贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，深化“放管服”改革，优化营商环境的重要举措。他介绍，此次改革试点的主要政策安排有三方面：

一是建立清单管理制度。将所有涉企经营许可事项纳入清单管理，清单之外不得违规限制企业进入相关行业或领域，企业取得营业执照即可自主开展一般性经营活动。清单实行分级管理，定期调整并向社会公布。

二是分类推进审批制度改革。所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务四种方式分类推进改革，其中直接取消审批13项，审批改为备案8项，实行告知承诺60项，优化审批服务442项。

三是完善改革配套政策措施。规范企业经营范围与申办经营许可的衔接，强化涉企经营信息归集共享，持续提升审批服务质量和效率，创新和加强事中事后监管，坚持依法推进改革。

唐军强调，下一步，市场监管总局将认真落实国务院的要求，加强政策宣传，协调解决问题，切实担负起应有的责任，推动改革措施全面落实。重点从以下三个方面入手：

一是加强组织协调。积极配合国务院职能转变协调办和司法部，发挥好牵头部门作用，推动健全工作机制、抓好贯彻落实，协调解决问题，加强政策宣传，确保国务院决策部署落地见效。同时，总结典型做法和经验，及时向全国推广。

二是提供服务保障。充分发挥市场监管职能作用，推行经营范围规范化登记，做好企业登记经营范围与申办经营许可的衔接，将企业登记注册信息通过政务信息共享平台精准推送至有关主管部门，为加强事中事后监管提供信息支撑。

三是抓好自身改革。市场监管总局已于近日印发贯彻《通知》的实施方案，对本系统实施的涉企经营许可事项逐项细化改革举措，明确加强事中事后监管的具体办法，对贯彻执行好各项改革政策提出了明确要求。

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