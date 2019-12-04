原标题：P2P网贷清理整顿进入攻坚阶段 头部网贷机构加快转型

经过两年多的清理整顿，P2P网贷平台“能退尽退、应关尽关”已经成为市场的共识。当前，头部网贷机构转型情况主要有两种，一是转型为助贷机构，即与商业银行、信托公司等金融机构合作开展助贷业务；二是转为互联网小贷公司。此外，头部网贷平台也可以将高净值客户导流给银行、信托等金融机构，增加平台收入，为转型提供更多的资金支持——

最近，拍拍贷宣布，正式升级为信也科技集团，英文名称为FinVolution Group，升级后的集团旗下包括：针对服务和赋能的金融科技业务板块，面向海外业务拓展的国际业务板块，以及关注未来科技发展的科技生态孵化业务板块。

作为国内首家P2P网络借贷机构(以下称网贷机构)，拍拍贷此举一出立刻引发社会广泛关注。在网贷机构整治不断深化的当下，头部网贷机构为何谋转型？对网贷机构而言，如何顺利实现转退？

更名不等于转型成功

“更名并不意味着转型成功。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受经济日报记者采访时表示，“更名只是一个开始，最主要的还是在业务以及发展模式上进行转型”。他指出，从拍拍贷的存量业务上看，其网络借贷业务的占比还较高，但转型也还需要时间。

根据拍拍贷(信也科技)公开披露数据显示，截至今年9月底，其机构合作伙伴通过平台完成的成交金额占平台总撮合成交金额的75%以上，今年10月份以后，这一占比已达100%；同时，信也科技场景消费业务自今年4月上线后，累计成交额已近5亿元。此外，截至今年10月30日，小微金融业务总覆盖小微企业数4万余家，累计成交额近8亿元。在科技输出业务方面，信也科技已经与20余家机构建立合作，输出包括风险评级模型、BI数据报表解决方案、明镜反欺诈平台等技术。

“头部平台品牌升级主要是因为自身业务重心和主战场的转变，如根据拍拍贷披露的数据，拍拍贷的机构资金占比越来越高，10月平台所有撮合交易均来自机构。”网贷之家研究员王海梅表示，而平台业务重心之所以出现转变，主要还是因为在如今网贷严监管下，头部平台在全力冲刺备案的同时，也在将目光转向多元化发展，发掘新的盈利点和为战略转型做准备，如开展助贷和金融科技业务。

网贷天眼研究院研究员李鹏飞同时表示，“对于拍拍贷来说，机构资金成本更低，并且未来业务没有合规风险和合规成本，资金也更稳定。而且政策对于P2P来说没有那么乐观，在政府的引导下，尽早转型是最符合自身利益的”。

转型经验难以复制

不过，在业内专家看来，头部网贷机构转型经验，并不适用于所有网贷机构。王海梅表示，拍拍贷的转型仅对具备核心竞争力如资产端、技术、获客能力、风控能力强的头部网贷机构才具有借鉴意义，这些机构在转型过程中更具有竞争力和优势，毕竟品牌升级并不仅仅是改名而已。

实际上，网贷机构在退出时，通过公告宣布转型方向或者直接在原网站展示其他业务的平台数量相对较少。据网贷之家不完全统计，截至今年11月7日，有明确表明转型方向的平台仅有86家。

从头部网贷机构的转型情况看，主要有两种，一是转型为助贷机构，即与商业银行、信托公司等金融机构合作开展助贷业务；二是转为互联网小贷公司。“头部网贷平台转型也可以尝试申请或者入股消费金融公司、互联网小贷公司。”麻袋研究院高级研究员王诗强表示，此外，头部网贷平台也可以将高净值客户导流给银行、信托等金融机构，增加平台收入，为转型提供更多的资金支持。

“目前其他头部机构也都有转型动作，比如玖富入股消费金融公司等。”李鹏飞表示，未来网贷试点的范围可能非常小，所以对于大部分网贷机构来说，尽早转型，获得稳定的发展前景，保证营收和利润，才是抵抗风险的终极手段。冲刺试点资格的同时，还是应该给自己留下充足的转型后路。

值得注意的是，对出借人而言，应该如何看待网贷机构的转型？对此，王海梅表示，出借人应重点关注平台品牌升级后的业务发展重点及其网贷业务未来规划，同时在当下投资，出借人还是应重点关注监管动向以及平台的资金流动性、合规性、资产质量、舆情消息等，若平台出现负面舆情消息，出借人需保持理性，及时与平台沟通。

及早安排退转预案

可以看到，经过两年多的清理整顿，“能退尽退、应关尽关”已经成为市场的共识，无论是从业机构还是投资者对此都有充分的预期。“网贷机构应趁早谋划，承担起自己的责任，及早安排退转预案，做好风险防控。”中央财经大学教授、金融法研究所所长黄震说。

2015年7月份，央行等10部门颁布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，P2P网贷被明确为信息中介性质。2016年8月份，原银监会等制定了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，明确了对P2P网贷的监管细则。随后，原银监会配套出台资金存管、信息披露、备案登记等3个指引，形成了对“1+3”的制度框架。2016年10月份，国务院办公厅印发互联网金融风险专项整治工作实施方案，P2P网贷为整治重点。

“从监管的角度看，态度是很明确的，网贷机构退出为主，转型为辅，能退则退。”董希淼表示，目前，全国纳入实时监测的在营P2P网贷运营机构数量仍有超过400家。当下清理整顿进入攻坚阶段，既要保持定力，坚定以退出为主要方向；又要稳妥有序，防范发生处置风险的风险。“建议进一步明确整治政策的时间表，稳定市场预期，不传递任何错误的信号。同时，明确中央和地方分级负责的职责，压实地方政府和平台、股东的责任，有计划、分步骤限期停止业务增量，在此基础上制定退出计划表，实施有序退出。”他说。

与此同时，董希淼表示，还要加强投资者合法权益保护。“加强对网贷平台资产清查力度，在依法合规的前提下最大限度做好对投资者的兑付工作。同时，对借款人，要求必须按照法律法规的要求及时偿还借款。”他表示，还要注意有一些“表面上”退出，实际上是将业务从地上转到地下，非法借贷等情况依旧存在，对此也不能掉以轻心。

(责编：冯粒、曹昆)