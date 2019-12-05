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对接银企“高速路” 缓解企业融资难

放贷也“抢单”(身边看“六稳”(13))

本报记者  屈信明

2019年12月05日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　银行发放贷款要“抢单”，对很多人来说还是件新鲜事儿。前些日子，浙江省湖州澳博光伏有限公司总经理宋伟宏就亲身体验了银行的“抢单”热情。

　　“公司主要业务是为厂房屋顶建设光伏电站。这不仅能为企业提供清洁能源，到炎炎夏日，还能起到隔热作用，减少制冷用电。”宋伟宏说，当地对光伏发电企业很支持，他对企业发展前景也有信心，筹划着大干一番。

　　“我们计划在今年年底前再上一个年发电量200万千瓦时的光伏发电项目，需要大量采购光伏支架、电线电缆等原材料。资金需求一下就上来了，免不了要申请贷款。”宋伟宏说，“以往，办贷款是件操心事，到处找银行咨询，有时要忙活一个月、跑上十多家银行。一句话，就是信息不对称，找到的银行不愿意放贷，能贷款给我们的银行不知道上哪儿找。”

　　眼看离年底越来越近，资金还没着落，项目建设、企业发展等不起。一筹莫展之际，事情有了转机。

　　“您可以试试‘绿贷通’啊！”

　　10月24日，在当地举办的普惠金融政策宣讲会上，工作人员向前来“问路”的宋伟宏介绍，当地金融办等部门推出线上绿色金融服务平台“绿贷通”，企业可将贷款需求信息发布到平台上，由35家银行进行抢单，前3家抢单银行可获得对接资格，企业再根据银行贷款产品的利率等信息自主选择，被选中的银行要在一周内与企业完成对接。

　　“真这么方便？”抱着试试看的心态，宋伟宏当场在“绿贷通”发布了100万元流动资金贷款需求。

　　结果出乎意料。短短几分钟后，吴兴农商银行就抢了单。宋伟宏说：“吴兴农商银行高新区绿色支行行长沈懿斌当天就带队上门，到企业走访调查，3天后就为企业授信100万元，需要时可以随时办理。”

　　“这个平台真是太管用了，把企业的借贷需求和银行的放贷要求无缝对接起来，再也不用像以前那样盲选了！”宋伟宏尝到了甜头。

　　“绿色金融是我们的重点业务。澳博公司目前经营正常，计划建设的光伏电站前景好，因此我们决定提供免抵押贷款。”沈懿斌说。

　　贷款落定了，政策“礼包”也随之而来。“当地政府部门为绿色贷款提供贴息补助。这下，融资难、融资贵都解决了！企业省下的资金可以用来加强光伏电站运营维护，保障电站安全运行。”宋伟宏说。

　　“稳金融，就要搭建银企对接‘高速路’，这样有利于企业拓宽融资渠道、提升融资效率。”中国银保监会湖州监管分局副局长蓝春锋说，截至11月底，已有约1.2万家企业通过“绿贷通”融资超1000亿元，越来越多实体企业在金融支持下走上了发展“快车道”。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月05日 01 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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