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利润过万亿 轻工业为何成绩亮眼（经济发展亮点多韧性足）

顺应消费升级趋势、强化科技创新、推动绿色生产，运行质量进一步提升

本报记者 韩 鑫

2019年12月05日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　1—10月，我国规模以上轻工企业实现营业收入16.05万亿元，同比增3.89%，实现利润破万亿元，同比增10.03%。

　　通过抓住消费升级趋势、强化科技创新、推动绿色生产，轻工业行业发展模式由规模扩张型转向质量效益型，运行质量进一步提升。

　　

　　12月4日，在轻工业消费升级与高质量发展新闻发布会上，中国轻工业联合会公布前10月轻工业经济运行数据：1—10月，规模以上轻工企业实现营业收入16.05万亿元，同比增长3.89%，实现利润破万亿元，同比增长10.03%。

　　在经济下行压力加大、全国工业增速放缓的情况下，如何看待我国轻工业的运行表现？“发展稳健、风景独好、韧性十足。”中国轻工业联合会会长张崇和如是说。

　　运行稳中有进，轻工业发展韧性强

　　轻工业前10月“成绩单”亮相，反映经济运行的主要指标均有所加快，一些指标十分亮眼——

　　生产稳中有增。1—10月，规模以上轻工企业10.78万个，实现营业收入16.05万亿元，增长3.89%。

　　利润快速增长。1—10月，规模以上轻工企业实现利润1.01万亿元，同比增长10.03%，增速高于全国工业12.93个百分点。营业收入利润率达6.26%，高于全国工业0.41个百分点。

　　“在全国工业总体低迷的情况下，轻工业盈利能力不断提升，充分彰显出产业发展的韧性和强劲。”张崇和说，从前10月数据来看，轻工业以占全国工业13.92%的资产总额，实现了占全国工业18.74%的营业收入和20.05%的利润。

　　在轻工业经济运行稳中有进的同时，运行质量也在稳步提升。

　　看生产结构，高附加值产品产量持续快速增长。如太阳能电池产量增长26.88%、电动自行车产量增长19.85%。与此同时，被转型替代的产品产量不断下降，其中白炽灯泡、荧光灯产量降幅分别为23.61%、23.34%。

　　看经营效率，适应消费升级需求的产业活力奔涌。以厨房电器和家用制冷电器具制造为例，产品科技含量较高，市场需求充足，利润分别增长19.56%、12.99%。

　　轻工业出口占全国出口的27.2%，成为稳外贸的重要力量。“一系列数据显示，目前轻工业总体出口形势平稳向好，中美经贸摩擦对轻工业出口影响总体可控。”张崇和说。

　　从出口总额看，今年前三季度，轻工业在对美出口下降6.5%的情况下，通过积极拓展国际市场，出口总量达到4959.48亿美元，同比增长5.71%，高于全国5.81个百分点。

　　顺应消费升级，轻工业发展底色稳

　　分析前10月轻工业取得的好成绩，不难发现，作为重要的民生产业，抓住消费升级新趋势，为轻工业绘就了稳字当先的厚重底色。

　　当前轻工业消费升级呈现哪些特征？顺应消费升级趋势，增加高品质产品和服务供给应该从何处着手？

　　结合会上发布的《升级与创新消费品指南》，张崇和介绍，现阶段轻工业领域的创新产品，在食品行业，表现为更健康、营养和便捷，在家电家具领域体现为更智能、跨界和舒适，在文体休闲用品中则兼具智慧创意和美好时尚。“这些不断涌现的创新产品，在满足消费升级趋势的同时，提升了企业效益，也推动了行业发展。”

　　以海尔推出的卡萨帝自由嵌入冰箱为例，“当下人们对食物的新鲜度要求越来越高，围绕消费者需求，我们研发了个性化控制温度、湿度和氧气浓度的智能冰箱，可将草莓的保存期从3天延长至7天。”海尔集团副总裁孙京岩介绍，产品自2017年6月上市以来获得大卖，累计销量达7.5万台，累计销售额达8.4亿元。

　　“消费升级所需要的不仅是高档奢侈品，还应该是安全可靠的高品质产品。”国家市场监督管理总局质量监管司副司长孙会川提出，据统计，我国居民一年境外购2000多亿美元，所购物品中包括大量日用消费品，只有不断提升产品质量安全水平，提振社会消费信心，才能更好地促进我国消费提质升级。

　　事实上，近年来通过开展质量提升行动，我国创新产品供给品质逐步得到提升。从智能马桶盖出国购逐步冷却可见一斑。“2015年，国产智能马桶盖产品质量抽查合格率只有60%，质量、安全性能无法满足消费者需求，导致出现大量从日本购买智能马桶盖回国的现象。” 孙会川介绍，目前这一比例已提高到90%以上，智能马桶盖消费外溢基本得到缓解。

　　强化科技创新，轻工业迈向高质量

　　从前10月行业报告来看，轻工业行业运行质量进一步提升，发展模式由规模扩张型向质量效益型转变。“高质量”已成为轻工业发展的主基调，下一步，如何做大做强轻工业企业，支撑轻工业稳步迈向高质量发展？

　　——在强化科技创新上下功夫。

　　“如今，传统的研发模式已经不适应新的市场形势，谁能快速研发出满足消费者个性化需求的产品，谁就能掌握竞争主动权。”孙京岩说，海尔通过将创新全流程向用户开放，从原始创新便基于用户需求，有效获取用户需求信息，缩短研发周期，创造出大量适销对路的创新产品。

　　为鼓励企业科技进步，中轻联今年首次发布2018年度中国轻工业科技百强企业，科技百强企业年度研发投入平均占营业收入的2.46%，显著高于全社会平均研发投入比重。“目前轻工业科技创新蔚然成风，成为推动高质量发展的重要抓手。”张崇和表示。

　　——推动生产制造智能化绿色化。

　　“轻工业快速发展的背后，资源能源等要素投入扩大，多种要素利用效率不高的粗放发展模式依然存在。”在国家发改委产业发展司司长卢卫生看来，未来轻工业应把提高资源能源利用效率放在突出位置，限制并淘汰低水平落后产能，大力发展清洁生产、绿色制造，形成更具国际竞争力的轻工制造体系。

　　近年来，轻工业积极开展节能降耗技术改造，相比于2015年，规模以上轻工企业工业增加值能耗、单位工业增加值用水、单位工业增加值二氧化碳排放量分别下降15%、18%、17%。“下一步，将通过推行绿色设计、开发绿色产品、建设绿色工厂等举措，推动轻工业绿色发展。”张崇和说。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月05日 10 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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