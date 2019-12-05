全力建成中国向北开放重要窗口（加快推进自贸试验区建设）

日前，国务院印发《中国（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》。这是我国首次在沿边地区设立自贸试验区。就黑龙江如何把握机遇，全面落实中央关于推动东北全面振兴、全方位振兴、建成向北开放重要窗口的要求，黑龙江省副省长程志明接受了本报记者专访。

记者：作为我国首次在沿边地区设立的自贸试验区之一，黑龙江自贸试验区在服务和融入国家重大战略方面有何总体安排？

程志明：黑龙江地处东北亚中心区域，是中国对俄罗斯及东北亚地区开放合作的桥头堡、枢纽站，是中蒙俄经济走廊的重要支点，在“一带一路”建设整体布局中占有重要地位。中国（黑龙江）自由贸易试验区建设将以对俄合作为重点，以向北开放为指引，深度融入“一带一路”建设，进一步强化黑龙江向北开放的通道功能和门户作用。下一步，将重点围绕提升跨境贸易便利化水平，创新跨境经济合作模式，完善跨境交通枢纽体系，提升沿边地区开放水平，完善跨境产业分工体系，构建跨境产业集群，促进开放空间逐步从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，为我国沿边地区开放、加强国际经济合作探索新路径，总结可推广、可复制的新经验。

记者：黑龙江自贸试验区在聚焦贸易和投资便利化、引进人才便利化和金融创新服务实体经济等方面的特色探索和制度创新有哪些？

程志明：在提升贸易便利化水平方面，提出了加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一窗口”，创新出口货物专利纠纷担保放行方式，优化鲜活产品以及生物医药全球协同研发的试验用特殊物品检验检疫流程，开展海关特殊监管区域外保税维修再制造等创新举措；在引进人才便利化方面，我们结合东北振兴的实际需要，提出了支持开展科技成果转化激励政策试点，鼓励企事业单位采取科技成果作价入股、股权期权激励、优先购买股份等方式，奖励有突出贡献的科技人才，开展国际人才管理改革试点，探索高校国际学生勤工助学管理制度，允许在中国高校毕业的优秀留学生在自贸试验区就业和创业等一系列旨在吸引、激励海内外人才干事创业的制度创新举措；在金融服务实体经济方面，以沿边金融为特色发展方向，提出了扩大人民币跨境使用，允许金融机构和企业从俄罗斯等国家和地区融入人民币资金，探索以第三方担保、境内外资产、境外项目抵押等方式支持企业开展境内外融资。允许银行业金融机构与俄罗斯商业银行开展卢布现钞跨境调运业务资金头寸清算，完善卢布现钞跨境调运体系等一系列具有沿边特色的金融创新方向。

记者：黑龙江与俄罗斯有着2981公里的边境线，区位优势比较突出。黑龙江自贸试验区在建设以对俄罗斯及东北亚为重点的开放合作高地方面有何部署？

程志明：黑龙江在2981公里的边境线上，现有25个国家一类口岸，是我国开展对俄合作最重要的沿边省份。黑龙江省与俄罗斯远东地区互为最重要的贸易伙伴，在全球经济增长前景不确定性因素增多的情况下，中俄两国全面深化经济合作的内在需求不断增强。在建设以对俄罗斯及东北亚为重点的开放合作高地方面，黑龙江自贸试验区将进一步加快面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽建设，扩大内贸跨境运输货物范围和进境口岸范围，开展内陆无水港、跨境铁路、国际航空枢纽等重大跨境基础设施建设，积极争取包括第五航权在内的国际航权，进一步促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置。以提升沿边地区开放水平为目标，围绕能源资源、现代农业、装备制造、跨境园区等重点领域，推出了扩大俄罗斯电力使用范围，开展农产品回运贸易和加工，优化边境地区转移支付增长机制，探索“两国双园”合作新模式，建设寒区国际汽车研发试验基地等一系列创新举措。下一步，我们将以自贸试验区建设为契机，通过“大胆试、自主改”，市场深度融合，提升“两个市场、两种资源”效用，加快构建上下游衔接、境内外互动的跨境产业链，真正将区位地缘优势转化成为开放发展优势，为我国深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系、中蒙俄经济走廊建设探索新模式、新路径。

记者：黑龙江自贸试验区在加快转变政府职能、培育发展新动能、深化产业结构调整，全面落实中央关于推动东北全面振兴、全方位振兴要求方面，下一步考虑是什么？

程志明：黑龙江自贸试验区肩负着全面落实中央关于推动东北全面振兴、全方位振兴、着力深化产业结构调整的重要使命。根据《总体方案》部署，围绕政府职能转变，我们将重点推进“证照分离”改革全覆盖和政务服务“最多跑一次”，深入探索地方营商环境法治化体系建设，强化竞争政策的基础性地位，以自贸试验区建设为契机，进一步深化黑龙江营商环境建设。我们专门提出了关于培育东北振兴发展新动能的专项改革任务，围绕充分激发市场主体活力，提出了开展国有资本投资、运营公司试点，支持成立股份制电力现货交易机构、实行工业用地弹性政策等一系列政策措施；围绕加快产业结构调整，提出了积极扶持高端装备、智能制造、新一代信息技术、新能源、新材料等新兴产业发展、开展低空空域管理改革试点、加快国家新药临床试验基地建设等一系列制度安排；围绕推进创新驱动发展，提出了支持开展知识产权质押融资、科技成果作价入股、股权期权激励、优先购买股份、开展国际人才管理改革试点、海外人才离岸创新创业试点等一系列创新试点。总的目的就是要贯彻落实中央关于龙江振兴、东北振兴的指示精神，发挥自贸试验区的改革试验和开放平台作用，破解阻碍产业发展的体制机制障碍，营造更加适应创新资源要素跨境流动的便利环境，提升对全球高端创新资源要素的吸引和集聚能力，加快探索产业发展的新技术、新业态、新模式，引领产业发展新旧动能转换，形成引领新一轮东北振兴发展的新动力源。

《 人民日报 》（ 2019年12月05日 10 版）

(责编：马昌、岳弘彬)