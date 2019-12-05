移动金融客户端软件备案管理试点启动

本报北京12月4日电 （记者王观）记者获悉：中国互联网金融协会近日召开金融业移动金融客户端应用软件备案管理工作试点启动会议，安排部署金融机构客户端软件备案试点工作。

中国人民银行科技司司长李伟指出，针对当前一些金融机构客户端软件存在的安全防护能力参差不齐、超范围收集个人信息等问题，各金融机构要建立客户端软件安全管理全程覆盖机制，相关部门要建立健全客户端软件监督处置机制。希望中国互联网金融协会认真贯彻落实中国人民银行工作要求，多措并举做好客户端软件实名备案管理，发挥好行业自律管理和服务职能。

会议明确，各试点机构应于2019年底前完成第一批试点客户端软件的材料提交和备案申请，协会完成备案审核工作后择期发布第一批通过清单。

《 人民日报 》（ 2019年12月05日 10 版）

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