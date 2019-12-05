宣传防诈骗 筑牢安全网

本报济南12月4日电 （记者刘文波、邝西曦）“高息诱饵咱不贪，守住自己的养老钱……”近日，由泉城金融卫士志愿者宣传团自编自演的山东大鼓《反诈骗》，在山东省济南市各社区巡回上演，提醒居民掌握金融安全知识，远离非法集资。志愿者宣传团两年来已组织各类宣传活动400余次，成功阻止200多名群众参与非法集资，发现并举报10多个涉嫌非法集资机构。

“让群众做到不参与、能识别、敢揭发非法集资，维护好金融秩序的‘绿水青山’。”今年以来，山东省地方金融监督管理局以“携手筑网·同防共治”为主题，在全省开展防范非法集资宣传教育“筑网行动”。临沂编写《老年人防诈骗手册》，到老年公寓开展宣传教育；菏泽深入农村集市、田间地头，向村民发放宣传品；淄博、聊城、济宁等地走进校园，向学生普及防范非法集资、校园贷、套路贷知识。

在密集编织地面宣传网的同时，山东省地方金融监督管理局请非法集资受害者出演《防范非法集资》系列宣传教育警示片，以“身边事”教育“身边人”，揭露非法集资犯罪手段；采取新媒体方式，开通“山东处非”头条号和抖音号，通过大数据手段，标注中老年人等投资理财意愿较强的人群，高频次推送非法集资知识和微视频，实现精准宣传，有效防范非法集资。

“防范化解金融风险、维护区域金融稳定，就是保障民生，就是回应解决人民群众最忧虑的问题。”山东省地方金融监督管理局局长刘晓说，山东在严厉打击非法集资活动的同时，加快建设“金安工程”，打好金融风险防控攻坚战。今年4月起，山东省地方金融监督管理局为年审合格的正规小额贷款公司颁发经营许可证，山东省小额贷款公司正式跨入“持证经营”时代，既促进了小额贷款规范、健康、有序发展，也有利于公众区分正规金融和非法、灰色金融，有效防范非法集资。牵头成立了“山东省银税互动融资服务平台”，通过该平台，税务部门向银行提供包含企业申报、缴税、违法违章、纳税信用评价结果等在内的30类139项涉税信息，使税务信息及时增值转化为融资信用，丰富了银行决策资源，提高了决策实效。

《 人民日报 》（ 2019年12月05日 10 版）

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