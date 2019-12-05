前10月规上互联网企业收入增21%

本报北京12月4日电 （记者韩鑫）记者从工信部获悉：前10月，互联网和相关服务业保持稳中向好发展趋势，收入持续加快增长，规上企业完成业务收入9902亿元，同比增长21%，增速提高3个百分点，比前9月增速提高1.3个百分点。研发投入保持高位增长，前10月，全行业完成研发费用399.8亿元，同比增长23.6%，增速提高9.9个百分点。

信息服务规模持续扩大。前10月，包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息等在内的信息服务收入规模达6561亿元，同比增长22.7%，增速同比提高4.2个百分点。同时，互联网平台服务收入较快增长，生活服务、网络销售服务规模不断扩大。前10月，互联网平台企业实现业务收入2575亿元，同比增长22.4%，比前9月提升2.7个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年12月05日 02 版）

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