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在自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点

进一步降低企业准营门槛（权威发布）

本报记者  罗珊珊

2019年12月05日08:27  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，国务院正式印发《关于在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点的通知》，12月4日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，请国家市场监督管理总局副局长唐军、司法部立法二局局长刘长春、国家市场监督管理总局登记注册局局长熊茂平介绍有关情况，并答记者问。

　　《通知》明确，自2019年12月1日起，在全国18个自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点工作。唐军介绍，改革试点的主要政策安排有三方面：

　　建立清单管理制度。将所有涉企经营许可事项纳入清单管理，清单之外不得违规限制企业进入相关行业或领域，企业取得营业执照即可自主开展一般性经营活动。清单实行分级管理，定期调整并向社会公布。

　　分类推进审批制度改革。所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务四种方式分类推进改革。

　　完善改革配套政策措施。规范企业经营范围与申办经营许可的衔接，强化涉企经营信息归集共享，持续提升审批服务质量和效率，创新和加强事中事后监管，坚持依法推进改革。

　　“证照分离”改革制度设计还充分考虑了依托“互联网+政务服务”，提升改革效能。

　　熊茂平表示，依托“互联网+”，推行经营范围规范化登记，建立经营范围表述和涉企经营许可事项之间的对应关系，可以实现精准“双告知”。依托“互联网+”，推动涉企经营许可事项从申请、受理到审核、发证全流程“一网通办”“最多跑一次”，可以优化办事流程。同时，可以强化部门信息共享，最大程度减少企业重复填报信息和提交材料的情况。

　　“证照分离”改革，也对加强信用监管、促进信用体系建设提出了明确要求。

　　一是加强涉企信息归集共享。《通知》要求，有关部门要将企业登记注册、经营许可、备案等信息及时归集至全国一体化在线政务服务平台等，并依法向社会公开。

　　二是实行告知承诺制。《通知》规定，要依法查处虚假承诺、违规经营等行为，并记入信用记录。

　　三是强化失信联合惩戒。《通知》要求，有关部门要加强信用监管，向社会公布企业信用状况，对失信主体开展联合惩戒。

　　刘长春认为，在“证照分离”改革全覆盖试点具体落实过程当中，也要按照重大改革于法有据的要求，依照法定程序开展相关工作，把法治的理念贯彻到改革全过程。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月05日 07 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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