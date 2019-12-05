国务院部署更大力度实施就业优先政策

国务院总理李克强12月4日主持召开国务院常务会议，部署进一步多措并举做好稳就业工作，要求大力支持灵活就业；决定完善残疾人就业保障金制度，更好促进残疾人就业；通过《保障农民工工资支付条例（草案）》，用法治手段治理欠薪顽疾。

会议指出，就业是民生之本、财富之源。通过多方采取措施，今年我国就业形势总体平稳，全年城镇新增就业预期目标提前实现。但当前国内外风险挑战增多，稳就业压力加大。要更大力度实施就业优先政策，在积极扩内需、稳外贸带动就业扩大的基础上，进一步完善促进就业的举措。一是各地要着眼稳就业大局，出台更多支持新增就业岗位的措施，抓紧清理取消不合理限制灵活就业的规定。深入推进“双创”，降低小微企业创业担保贷款申请条件。对有意愿的农民工回乡首次创业等，地方可给予一次性资金支持。启动新就业形态人员职业伤害保障试点。鼓励围绕民生“短板”领域，拓展公益性岗位。二是加大力度援企稳岗。将阶段性降低失业保险和工伤保险费率、失业保险稳岗返还及职工在岗培训补贴政策延续实施1年。三是深入推进职业技能提升行动，加强职业培训基础能力建设。组织城乡未继续升学初高中毕业生、20岁以下登记失业人员参加技能培训，并按规定给予培训补贴，对其中农村学员和困难家庭成员再给予生活费补贴。四是完善就业托底保障。允许城乡劳动者在常住地进行失业登记。对领取失业保险金期满仍未就业且距退休不足1年的，可继续发放保险金至退休。就业困难人员享受灵活就业社保补贴政策期满、仍未实现稳定就业的，可再享受政策1年。确保生活困难失业人员基本生活。（记者班娟娟）

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