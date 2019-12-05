国家中长期科技发展规划加紧编制

我国新一轮科技发展规划制定工作已提上日程。《经济参考报》记者从知情人士处获悉，国家中长期科技发展规划（2021-2035）编制工作正加快推进，目前圈定了50多个战略研究方向，包括科技部牵头并参与的七大板块30多个专题，及科研院校承担的20个社会招标课题。

“2021至2035年国家中长期科技发展规划的制定工作，前期主要由科技部等相关部门提出，除国务院办公厅外还有27个部委单位参与，共同组成领导小组办公室。目前，国家中长期科技发展规划研究编制工作时间表基本明确，战略研究阶段主要为今年3月至12月，文本起草、论证支撑和审批发布工作主要从今年10月至2020年底陆续展开。”上述知情人士说。

记者了解到，在战略研究阶段，科技部门对相关专题进行了细致的前期论证，包括征集、筛选、评选等，每个专题都具有很强的代表性。“目前的方向主要包括七大板块30多个专题，每个板块包括若干个专题。比如，第一板块为科技发展总体研究，主要包括三个专题；第二个板块较为具体，主要涉及重大科技任务和重大研究等。”上述知情人士表示，这些板块主要发挥导向性作用，每个专题在研究之前，相关专家组都会提出一个可行性实施方案。

据了解，科技发展规划是对科技创新发展的长远战略谋划，是国家总体发展战略的重要组成部分。此前制定的中长期科技发展规划（2006-2020）即将到期，除了“十四五”科技规划外，中长期科技发展规划（2021-2035）也在抓紧制定。今年年初，科技部正式启动了2021至2035年国家中长期科技发展规划研究编制工作。9月末，科技部战略规划司发布了《2021-2035年国家中长期科技发展规划重大问题研究目录》，公开征集相关热点难点问题研究单位，经申报及专家评审，最终确定由21个单位承担15个研究方向的20项研究任务。

“目前开展重大战略研究，主要从三个层面推进，一是重大专题研究，二是定向委托相关部门和智库，三是公开面向社会遴选。”中国科学技术发展战略研究院综合发展研究所研究员丁明磊告诉《经济参考报》记者，我国科技创新规划制定一般采用内外结合的方式，开门办规划，社会广泛参与，20个社会招标课题一般面向难点和热点问题。

值得一提的是，为配合2021至2035年国家中长期科技发展规划的制定工作，有关部门近期启动了第六次国家技术预测，主要围绕信息、生物、能源、制造等16个重点领域，以及交叉前沿和颠覆性技术领域开展技术竞争评价，加强科技发展态势研判，预测未来影响经济社会发展的核心关键技术等。

据悉，中国科协今年也对新中国成立以来的历次中长期规划进行了评估。江苏省科技评估中心主任朱志凌对《经济参考报》记者表示，通过评估能发现和总结以往规划实施的基本情况和基本特征，提炼共性问题，形成典型案例，更好地理解新一轮中长期科技规划的重要价值和使命，提出新的政策、新的思考和新的战略。

对于正在编制的中长期科技发展规划，多位专家表示，要针对远景和未来的假设进行规划，要有先进性、引领性。“由于我国所处发展阶段呈现新的特点，与以往规划相比，2021至2035年国家中长期科技发展规划的制定应更注重发挥市场机制的作用，更注重培育创新生态，更注重激发全社会的创新创业活力，也应更注重开放合作，积极融入全球创新网络。预计将在深化改革和环境营造上有更好的谋划。”中国科学技术发展战略研究院综合发展研究所研究员陈宝明此前表示。（记者钟源）

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