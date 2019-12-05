探究数字政府 建设“广西方略”

在各地你追我赶建设数字政府的浪潮中，广西壮族自治区算是一支“生力军”。记者近期在广西调研时了解到，今年以来，广西以数字政务一体化平台建设和试运行作为突破口，在统一认识、建章立制、改革体制机制、深入推动数据治理等方面谋篇布局，短短几个月就实现了数字政府建设从基础薄弱到榜上有名的重要突破，为广西发展数字经济积蓄了后发赶超的力量。

零基础建一体化平台

引领“数字广西”加速跑

起点低，更要加速奔跑。作为“数字广西”建设的启动项目，广西数字政务一体化平台建设于今年年初正式起步。相比之下，国内大部分省份已经基本建成政务服务平台，而广西则需要重建一网通办系统，基本上是从零开始。要在短时间内建成政务一体化平台并投入使用，在当时看来是个不可能完成的任务。

“既要完成系统从零起步的各项开发建设工作，又要开展推广应用，还要同时完成与国家政务服务平台的对接任务，这是一场‘硬仗’。”回想起这几个月自己与15支责任团队、300多名工作人员每天挂图作战的场景，中央博士服务团挂职广西壮族自治区大数据发展局党组成员、局长助理的陈杰浩不禁感慨道。

面对这一复杂情况，广西大数据发展局在短时间内动员多方力量，以软件开发为主线，以试运行倒逼平台的建设和完善。与此同时，开展政务数据“聚通用”攻坚战、政务服务“简易办”改革、电子政务云网和安全建设、运维保障体系建设等一系列工作，成效初显。

全国政务一体化平台（包括国家“一网通办”系统和国家“互联网＋监管”平台）正在加快建设，根据相关要求，各地区与国家平台要做到应接尽接，政务服务事项应上尽上。广西以较快速度和较高质量实现了与国家平台的对接任务，今年3月与国家“一网通办”系统的初步对接中，广西在全国非试点省份中名列全国第二，是西部地区、少数民族地区第一个完成与国家“一网通办”系统初步对接的省份；今年5月与国家“一网通办”系统的深度对接中，广西在全国非试点省份中跃居全国第一。4月底，广西被列为国家“互联网＋ 监管”平台试点省份之一，也是西部地区唯一一个试点省份。

短短9个月内，广西数字政务一体化平台完成与国家平台初步对接，9月底完成试运行。在信息产业基础薄弱的背景下，广西完成这样的答卷实属不易。

从上半年开始，广西数字政务一体化平台就已经在自治区多地上线试运行。据了解，一体化平台全面运行之后，广西将实现自治区、市、县三级政务服务事项网上可办率不低于90%，24小时“不打烊”网上政府成为现实。截至8月，广西政务服务APP、爱广西APP正式上线发布后，已有27.6万个事项可在政务服务APP上办理。

一子落，满盘活。正是数字政务一体化平台建设的这场“攻坚战”，叩开了“数字广西”建设的大门，推动了数据治理和应用，促进了大数据、人工智能、物联网等数字经济相关产业在广西落地生根，也更加坚定了广西走“数字崛起”之路的决心和信心。

创新体制机制改革

统一规范管理制度

广西数字政务一体化平台建设的突破性进展，与自治区政府大刀阔斧的体制机制改革、创新建设运营管理模式息息相关。

在新一轮地方机构改革中，全国多个省份成立了省级大数据发展局，但类型、职能和级别不尽相同。广西壮族自治区大数据发展局于2018年底成立，作为政府直属正厅级单位，既有政务服务和政务数据管理职能，还承担中国－东盟信息港建设、数字经济发展的职能，是目前国内省级大数据发展局中工作职能最多的省份之一。

如何解决职能多、时间紧、任务重的难题，广西在建设运营模式上动了番脑筋。经过前期摸索，“数字广西”建设形成了目前大数据发展局、自治区信息中心、自治区大数据研究院、数字广西集团有限公司“四位一体”“四轮驱动”的工作格局，实现了“管运分离、政企合力”的模式。这其中，既有政府协调统筹的力量，也有企业技术研发、投融资的优势，同时也有事业单位的智库研究和技术支撑。大家职责分工明确，专业的人干专业的事，进一步提升了数字政府改革建设的效率，解决了广西财力困难、人才技术力量不足等一系列问题。

数字广西集团是广西投资集团的全资子公司，是广西政务大数据运营开发应用主体。据数字广西集团执行总裁唐丹众介绍，今年以来，集团全力配合大数据发展局，在推动数字政府建设的技术开发和应用方面发力颇多。除此之外，集团在此基础上着力推动政务民生服务开发，推动产业数字化和数字产业化，助力构建广西数字经济生态圈，并发挥国有企业的平台优势和资金实力，致力于孵化和培育更多本土数字经济企业。

唐丹众表示，为解决国企管理体制较为僵化、创新活力不足的问题，数字广西集团积极探索引入混合所有制模式，采取股权激励等一系列措施，在投资管控上尝试更多的“松绑”。另外，集团积极与华为、浪潮等数字产业领军企业开展战略合作，充分发挥民营企业的灵活机制，为广西数字经济引入活水。

数字政府的改革建设涉及部门众多、权责关系复杂，唯有走“大统筹、大集约、大管控”的路子，方能让广西在短时间内破局，实现快步赶超。按照这一思路，广西从项目建设管理的源头入手，建立“四改四转”政务信息化建设新机制，即改革规划机制，加快推进由分散规划转变为统一规划；改革资金机制，加快推进由分散安排转变为统筹安排；改革审批机制，加快推进由传统审批转变为联合审批；改革建设机制，加快推进由分散建设转变为统分结合。

抓住数据治理“牛鼻子”

打造“政府大脑”新样板

政府的数据是“钻石矿”，要深挖这个宝藏，让政务数据“活起来”。在陈杰浩看来，数据治理是个“牛鼻子”，只有治理明白，才能实现政务数据的“聚通用”，才能形成大数据体系，推动政务数据在各行各业的应用落地。

为进一步推进政务数据治理，今年上半年，广西大数据发展局制定了《政务数据“聚通用”工作检查指标》，对各市和自治区各部门政务数据治理工作进行检查。经检查发现，“专网林立”“信息孤岛”“数据烟囱”的现象依旧突出。例如，不同业务系统之间数据共享难，业务协同管理难，门户网站存在办事入口不统一、政务信息不共享、事项上网不同步等问题。

为此，广西高度重视政务数据的作用，将数据治理列入头等大事。首先，从源头上打破“专网林立”“数据烟囱”，通过企业投资建设、政府购买服务，对网、云、系统等信息化建设项目进行全生命周期统筹管理，确保“一云承载、一网通达、一池共享、一事通办、一体安全”的政务数据治理新模式能够如期实现。

其次，为避免进入“重建设轻运营”的怪圈，广西将对政务数据实行一揽子精细化治理。按照标准对政务数据分开治理和归集，构建全区政务数据的“逻辑大数据库”，各地区、各部门建立“实体小数据库”。通过一系列技术手段形成联动管理，推动政务数据与实体经济、政府治理、民生服务的深度融合，以“用”来驱动数据治理的良性循环。

在确保政务数据安全可控的基础上，广西将构建政务数据应用开放生态圈。引导和鼓励各类企业、技术力量和社会资本在生态圈上创新创造，积极参与“政府大脑”建设，形成一批在智慧城市建设、社会治理、政府治理、产业发展等方面具有核心竞争力的成果，打造政府提供场景、企业协同创新、资源优化配置的“政府大脑”新样板。（记者卫婧）

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