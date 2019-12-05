消费税改革将引导消费行为推动产业转型

本报记者 包兴安

12月3日，财政部、国家税务总局就《中华人民共和国消费税法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。专家认为，《征求意见稿》中赋予国务院调整消费税税率、出台免征或者减征政策以及实施消费税改革试点的权利，为未来消费税政策的调整以及立法后可能进行的消费税改革预留了较大的空间。

“《征求意见稿》对于现行消费税规定基本采取了平移处理，最大程度地保证了消费税政策的延续性，将消费税立法对于企业及财政收入的影响降到最低。”普华永道中国间接税服务主管合伙人李军对《证券日报》记者表示，《征求意见稿》对于现行政策的表述及内容进行了完善，使其更加清晰明确，且与增值税相关概念的内涵保持一致；减少纳税人的办税频次，取消“一日、三日和五日”等三个计税期间，新增“半年”的计税期间；明确了信息共享要求，为进一步强化消费税征管提供了保障。

值得注意的是，《征求意见稿》增加了实施消费税改革试点的表述，并授权国务院规定具体实施办法，即“国务院可以实施消费税改革试点，调整消费税的税目、税率和征收环节，试点方案报全国人民代表大会常务委员会备案。”

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，消费税立法是税收法定原则的又一次重大进步，从授权国务院进行消费税改革试点看，说明消费税改革还处于启动阶段，税目、税率将会逐步进行调整，一些关系能源消耗、资源保护等商品可能纳入消费税征税范围，税率将会在保持总体稳定的基础上进行适当调整，实行有增有减，进一步发挥消费税调节经济、引导人们消费行为的作用。

根据《征求意见稿》，消费税税目包括烟、酒、高档化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮焰火、成品油、摩托车、小汽车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、电池和涂料。其中，白酒在生产（进口）环节征税，税率为20%加0.5元/500克（或者500毫升）。这意味着，对于白酒的征税并没有发生变化，也没有纳入后移征收改革试点，解除了市场担忧。

今年10月9日，国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》（下称《方案》）中提到，后移消费税征收环节并稳步下划地方。此后有机构解读称白酒行业将和香烟、游戏一样提高消费税，甚至可能将征税环节后移到消费端，会导致白酒行业整体消费税负担加大，受此影响整个白酒板块整体出现大幅下滑。如今，白酒税率并未后移至消费端，对市场中的白酒板块来说无疑是一剂强心剂。

李军认为，消费税是调节税种，主要对高耗能、高污染产品，部分高档消费品及不鼓励消费的商品进行征收，对生产和消费行为具有重要调节职能。从经济增长的角度看，消费税对于高耗能、高污染产品的生产消费具有抑制作用，有利于调整经济结构，促进经济可持续发展；同时，消费税具有较好的增加财政收入功能，最终将通过财政政策影响经济。

上述《方案》提出，按照健全地方税体系改革要求，在征管可控的前提下，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。具体调整品目经充分论证，逐项报批后稳步实施。先对高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革，再结合消费税立法对其他具备条件的品目实施改革试点。改革调整的存量部分核定基数，由地方上解中央，增量部分原则上将归属地方，确保中央与地方既有财力格局稳定。

张依群认为，当前我国正在实行更大规模的减税降费政策，消费税从中央税向地方税过渡，可以增加地方财力，形成地方税的稳定收入，对缓解地方财政收入压力具有重要作用。我国经济正处于转型升级的关键时期，消费税改革有助于通过引导消费行为推动产业产品转型发展，达到激发消费、带动消费、保护消费的目的。

“而高档手表、贵重珠宝首饰作为最先调整征税环节的税目，可以鼓励经济发达、居民收入高的地区增加消费，起到激发消费潜能实现消费升级的经济促进目标。因此，消费税改革试点除地区选择外，还会将高档手表、贵重珠宝、烟草等具有代表性的纳入试点范围。”张依群说。（记者包兴安）

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