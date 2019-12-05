《中国科研信息化蓝皮书》向全球发布

12月4日，第五届中国科研信息化发展研讨会在北京召开。大会正式发布了《中国科研信息化蓝皮书》的首部英文版图书《China’s e-Science Blue Book 2018》。该书由中国科学院联合国家网信办、教育部、科技部、中国社科院、自然基金委、中国农科院共同编撰，国际著名出版集团施普林格·自然（Springer Nature）发行。这是该报告首次正式出版英文版并向海内外公开发行。
该书分为科技前沿研究、重点项目进展、交叉学科应用三个篇章。以“天眼”“暗物质粒子探测卫星”“蛟龙号载人潜水器”“北斗导航卫星时间系统”等重大科研成果为例，系统地介绍了信息化支撑天文学、空间科学、海洋声学等科技领域研究，从我国科研信息化发展的重大成果、成功经验和典型案例等方面总结归纳过去两年间中国科研信息化的主要进展。
本届中国科研信息化发展研讨会由中科院联合科技部、中国科协等单位共同主办，中科院办公厅与中科院计算机网络信息中心承办。大会特别邀请了包括8名院士在内的23位专家分享观点。
中科院副院长李树深指出，中科院目前在芯片研发、先进网络、超级计算、量子计算、自主应用软件研发等方面部署和实施了一批重大项目，为科技创新发展提供了有力支撑。中科院将继续打造以中国科技云为核心的新一代国家科研信息化基础设施，大力发展智能芯片、人工智能、量子计算等核心技术。
另外，首届中国开源科学软件创意大赛颁奖仪式在会上举行。共有12支队伍入围总决赛。小米集团云平台存储团队研发的“Pegasus分布式存储系统”最终夺冠。（记者高博）
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