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我国首批国家农高区落户南京和晋中

2019年12月05日08:42  来源：科技日报
 

　　12月4日，国新办举行首批国家农业高新技术产业示范区建设发布会。科技部副部长徐南平说，到2025年，全国将建设30家左右的农业高新技术产业示范区，任务非常艰巨，对示范区建设要坚持“高标准、严要求、宁缺毋滥”。

　　近日，国务院批复了山西晋中、江苏南京两个首批国家农业高新技术产业示范区。其中，南京将聚焦“绿色智慧农业”，晋中则以“有机旱作农业”为主题。

　　徐南平指出，建设国家农业高新技术产业示范区，是党中央、国务院立足“三农”长远发展作出的重要决策部署，意义重大。

　　处于起步探索阶段的国家农业高新技术产业示范区建设，下一步将如何布局？针对记者提问，徐南平用三个关键词予以概括：加快、加强、加大。

　　“要加快示范区建设布局。”徐南平强调，示范区建设要坚持“高标准、严要求、宁缺毋滥”，不仅要有前期很好的工作基础，更重要的是要有明确的发展思路，还要对中国农业发展存在的瓶颈问题有针对性的解决方案。

　　与此同时，要加强示范区规范管理，示范区建设目标为“两区三高地”，即打造农业创新驱动发展的先行区、农业供给侧结构性改革的试验区，以及现代农业创新高地、人才高地、产业高地，实现这一目标，要建立较为科学的考核机制。

　　关于加大示范区建设力度，徐南平透露，科技部将从三个方面做好工作：围绕主导产业培育创新主体；围绕典型问题集聚全球创新资源；围绕“环境”建设进一步推进改革开放，即优化创新环境。

　　不少人可能会问，国家农业高新技术产业示范区的遴选标准是什么？科技部农村科技司司长兰玉杰概括为“四看”，即看定位、看基础、看集聚、看支撑。具体来说，看建设定位是否准确，看建设基础是否扎实，看创新资源是否集聚，看地方政府重视程度即支撑程度。

　　“科技部高度重视首批示范区建设，这是在全国16家农业高新技术科技园区里好中选优、优中选优，最终确定了山西晋中和江苏南京。”在兰玉杰看来，通过这些年的实践证明，加快示范区建设的发展要做到三个“贯穿始终”，一是把新发展理念贯穿示范区建设的始终，通过创新驱动重点解决好发展动力问题；二是把培育农业高新技术企业、发展农业高新技术产业贯穿始终，重点解决好关键核心技术支撑产业发展问题；三是把推进农业供给侧结构性改革贯穿始终，通过创新的有效供给，重点解决好提高全要素生产率的问题。

　　兰玉杰说，通过示范区建设，最终目的是引领示范区产生的GDP中包含更多的科技含量、更大的就业容量、更好的生态质量和更高的幸福指数，不断增强我国农业经济创新力和竞争力，为乡村全面振兴提供重要支撑。（记者刘垠）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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