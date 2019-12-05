促进中介机构规范健康发展(议政建言)

促进中介机构规范发展，是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义
随着“放管服”改革深入推进，大量事务由第三方机构承接。为了确保权限下放后能“接得住、管得好”，第三方机构必须规范健康运行、提升治理效能。中介机构是第三方机构的典型代表，其业务有来自行政许可的需要，如环保审批等；有来自市场的需要，如法律、会计、评估、认证等。就我所调研的情况看，当前中介机构发展中仍存在一些问题。
前不久，我到某地调研遇到了这么一件事：当地乡镇一户人家认为其邻居盖新房造成地基下沉，导致自家墙壁有裂痕，双方产生矛盾甚至发生肢体冲突。经调解后双方达成共识，找第三方房屋鉴定机构鉴定。可县里没有这样的机构，而市里的第三方机构数量少，市里的业务都忙不过来，去乡镇的可能性不大。除了数量不足尤其是基层欠发展，中介等第三方机构发展仍面临不少其他问题：行政审批下放了很多，但要求由中介机构出具证明的环节还有不少；中介服务管理不规范，收费缺乏标准、服务质量差、办理业务时间长等问题仍不同程度存在；对中介机构事中事后监管也应进一步加强。
国家治理体系是一项系统工程，促进中介机构规范发展，是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。
应进一步推进中介服务规范改革，培育高质量服务能力。加强中介机构承接能力建设，加强业务培训指导，确保下放事项有序承接、规范运行。完善中介库管理制度，在政务服务中心设立中介集中服务区，择优选取资质高、服务优、技术强、信誉好的中介机构进驻，统一向社会公开办事流程、办理时间、收费标准。清理、整顿中介服务事项，从源头切断中介收费和行政职权的联系，政府部门依法编制并公布行政审批中介服务事项清单，不得随意将本应由政府提供的服务转移给中介组织，增加市场主体负担。
建议加强中介机构规范管理，减少市场交易成本。对提供同样或类似的材料，走相似程序的评估、认证、检测等中介服务，实行同类合并，减少重复收费。对实行市场定价的中介服务，通过市场竞争促进中介服务收费合理下降；对实行政府定价或政府指导价的中介服务，开展收费成本评估。制定完善中介服务的规范和标准，指导中介服务机构建立服务承诺、限时办结、执业公示、规范收费等制度。坚持清理规范、培育发展、优化服务并重，规范中介服务机构和从业人员执业行为，完善中介市场清退淘汰机制。建立健全与中介机构合作的准入制度和质量把控制度，确保公开、公平、公正选聘中介服务机构。
还应加大监管中介机构力度，提升第三方治理能力。建立行业统一管理、分级负责的中介服务监管机制，并对中介服务收费标准进行全网公示，接受社会监督。编制各地中介服务机构名录和日常服务项目清单及收费标准，实现中介机构清单化管理。切实加强对中介机构的事中事后监管，建立中介机构“异常名录”和“黑名单”，落实“双随机一公开”监管全覆盖。盯紧重点领域，优化中介机构公平参与市场竞争的环境。
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