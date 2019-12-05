上交所：科创板已受理企业181家

新华社广州12月5日电（记者吕光一）上海证券交易所副总经理徐毅林5日在广州表示，截至12月4日，科创板已受理企业181家，其中104家通过审核，60家已挂牌上市，募集资金757亿元。目前市场运行总体平稳，创新机制已经初步发挥。

徐毅林在此间举行的南方财经国际论坛2019年年会上表示，上交所正加大对技术过硬、代表性强、市场认可度高、已经启动上市准备工作的科技创新企业的服务力度，推动其尽快申报上市。尤其对于突破关键核心技术、有潜力参与全球竞争的企业，加大制度供给，不拘一格支持其在科创板上市。

在积极支持科创企业上市的同时，“上交所进一步完善审核规则、标准和工作程序，不断提高审核效率和质量，充分利用科创板没有存量包袱的优势，提高上市公司的质量，加大对违法违规行为的处罚力度，及时处置苗头性的违规行为，把导向树起来，把规矩严起来，严格落实以信息披露为核心的证券发行注册制。”徐毅林说。

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