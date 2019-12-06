“让中国制造走得更远”（身边看“六稳”（14））

“上个月一开始，公司电商平台就接到价值百万元的海外订单，自拍杆、手机壳、马克笔等中国品牌商品，在国外消费者中可受欢迎啦！”这些天，山东威海港宝供应链管理有限公司经理吴雯娟特别高兴。
吴雯娟所在的公司，是一家成立不到两年的出口企业。别看“年轻”，靠着“专注助力中国品牌出海”，企业的订单量不断增长。可是一路走来，也不全是坦途。“去年公司对出口业务还不太熟，就赶上国际经贸环境变化，出口难度加大，当时我们心里真是七上八下的。”吴雯娟说。
“关键时刻，政策‘大礼包’来了，给我们吃下了定心丸。”吴雯娟说，威海海关和商务部门共同举办稳外贸政策宣讲会，在海关企业协调员帮助下，公司明确通关流程、完善物流规划，确定了突出特色、深耕日韩的跨境电商发展思路。
“跨境电商是企业扩大出口的新通道。”吴雯娟说，以往国内产品销售到国外，是由贸易商通过一般贸易方式一次性大批量采购，然后在境外仓储、销售；而在跨境电商出口模式下，国内电商企业可以直接承接国外消费者订单，商品则从国内工厂或仓库直接发货到境外，大大减少物流运行成本，提升了运营效率。
通过跨境电商出口的商品，能否快速送到消费者手中，是企业关注的重点。吴雯娟说：“威海离韩国近，货运班轮可以‘夕发朝至’。威海海关的通关保障很给力，在跨境电商监管中心配备2台X光机自动查验设备，公司商品上午发货、下午通关、晚上上船，第二天早上即可抵达韩国！”
海关数据显示，今年前三季度，威海口岸跨境电商出口业务超过600万单，同比增长82.4%，货值达17.8亿元，同比增长36.3%。
在吴雯娟看来，稳外贸，既要有质量过硬的出口商品，也要有更快捷、更高效的通关物流服务，才能“让中国制造走得更远”。“进入下半年以来，我们的业务量每月都能实现环比增长，月均增幅接近30%，年底又是对韩出口旺季，估计会有让人惊喜的增幅！”吴雯娟笑说。
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