激发各类市场主体活力（评论员观察）

我们坚持“两个毫不动摇”，就是为了推动各种所有制经济健康发展，最大程度激发各类市场主体活力

各类市场主体充满活力，各种所有制经济健康发展，这些深层次的“慢变量”，会在更长远的时段推动中国经济行稳致远、赢得未来

这段时间，有两个经济数据意味深长。一个数据是11月制造业采购经理指数（PMI）重新回到扩张区间，制造业正在恢复活力；另一个数据是，今年前10个月日均新登记企业接近2万户，继续保持高速增长态势。两个数据说明，尽管面对下行压力，市场主体仍然活力充沛，为中国经济打下坚实的基础。

党的十九届四中全会强调，“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。我们坚持“两个毫不动摇”，把公有制经济巩固好、发展好，落实鼓励引导支持民营经济发展的各项政策措施，为各类所有制企业营造公平、透明、法治的发展环境，就是为了更好坚持和完善社会主义基本经济制度，推动各种所有制经济健康发展，最大程度激发各类市场主体活力。

公有制经济是长期以来在国家发展历程中形成的，为国家建设、国防安全、人民生活改善作出了突出贡献，是全体人民的宝贵财富，当然要让它发展好，继续为改革开放和社会主义现代化建设作出贡献。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视公有制经济发展，国企改革重要领域和关键环节取得新成效。公司制股份制改革加快推进、现代企业制度逐步完善、混合所有制改革稳妥有序、国企党建筑牢根和魂……国企改革深入推进，实现国有企业做强做优、国有资产保值增值，为壮大国家综合实力、保障人民共同利益打下坚实基础。

非公有制经济是稳定经济的重要基础，是国家税收的重要来源，是技术创新的重要主体，是金融发展的重要依托，是经济持续健康发展的重要力量。从建立市场准入负面清单、不断优化营商环境，给企业营造更加公平的发展环境；到实施大规模减税降费，仅今年前三季度就新增减负1.78万亿元，为民营企业切实减轻负担；再到召开民营企业座谈会，给予民营企业全方位的政策支持……一系列改革举措力度前所未有，就是要革除体制机制积弊，为民营企业助力，为市场主体赋能，为民营经济发展不断注入政策红利。

当前，外部环境不确定性增加，国内经济下行压力加大，中国经济靠什么顶住压力、实现转型升级和高质量发展？可以说，各类市场主体的活力，正是可以依赖的基石。市场经济的汪洋大海，是由成千上万个市场主体组成的，只要各类所有制企业都能健康发展，市场主体的微观活力仍然不断涌现，那就能扛得住风险、顶得住压力，就能以“产品有市场，企业有利润”来实现“员工有收入、政府有税收”。尤其是对广大民营企业家来说，党中央致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。未来，我们将在减税降费、降低融资成本、营造公平环境、保护企业家安全等各方面推出更多有针对性的举措，以帮助民营企业度过暂时的困难、获得更大的发展。可以说，公有制经济和非公有制经济共同健康发展，将形成分工协作、优势互补的良好格局，共同汇成中国经济的大海。

从更长远视野来看，经济体量达到一定规模之后，经济增速下降是必然的规律，人们应该从对经济增速的关注中往深层看，发现那些更为结构性的因素：中国经济的韧劲和活力来自于70年来历经风雨仍坚如磐石的国有企业，来自于涌动在1亿多市场主体之中的创新活力。各类市场主体充满活力，各种所有制经济健康发展，这些深层次的“慢变量”，会在更长远的时段推动中国经济行稳致远、赢得未来。

《 人民日报 》（ 2019年12月06日 05 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)