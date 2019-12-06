山西文博会签约超280亿元

图为民间艺人在山西文博会上展示沏茶技艺。
本报太原12月5日电 （记者胡健、付明丽）5日，第四届山西文化产业博览交易会重点文化产业项目签约仪式在中国（太原）煤炭交易中心举行，现场签约项目96个，签约金额超过280亿元。
本届文博会以“深度融合、创新发展”为主题，以“文化旅游融合、媒体深度融合、文化科技融合”为主线进行展陈，展览面积超过2万平方米，来自15个国家和地区、25个省（区、市）的1000多家企业、1万余种展品参展。截至目前，本届文博会共确定招商项目275个，总投资额达1646亿元。此次签约项目包括融媒体平台建设，度假区、康养小镇、民俗村等文化旅游建设，以及运用AI、5G、大数据、区块链等技术的建设项目，代表了山西文化产业发展的方向，彰显山西以融合创新带动文化产业发展的信心和决心。文博会将持续至12月10日，其间各展团及相关单位将举办407场文化活动，包括文艺表演、各类非遗技艺现场展示等。此外，组委会运用虚拟现实技术，全景打造文博会网上VR展馆，人们可以足不出户，在手机上身临其境地参观文博会现场。
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