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抓住“银发市场”的三重机遇(多棱镜)

邱超奕

2019年12月06日08:04  来源：人民网－人民日报
 

　　过去没有的养老需求如今产生了，过去有的养老需求如今升级了，过去不易进入的领域如今放开了，过去不起眼的产业如今壮大了；抓住种种“利好”，“银发经济”大有可为

　　

　　“不知道何时鬓角已染霜，不知道何时颜容已沧桑。”一首《一晃就老了》唱到许多人心坎上，也映照出中国人口“老龄化”的现实——目前，我国60岁及以上老年人达2.49亿人，占总人口的17.9%，65岁及以上老年人达1.67亿人，占总人口的11.9%。未来，老龄化程度将持续加深。专家预计，我国老年人占比将在本世纪中叶达到峰值35%左右。

　　但有人担心，老龄化导致劳动力减少，拉低消费动能，拖累经济增长，增加社保支出压力……

　　近日，中共中央、国务院正式印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，提出“积极应对人口老龄化”。这也提醒我们，应当转变观念，积极看待老龄化蕴藏的多重机遇。

　　“银发经济”是一片2.5亿人的潜力市场，而且规模只增不减。这是第一重机遇。

　　当前经济下行压力加大，很多人抱怨有“钱景”的投资机会少。殊不知，“银发经济”还有极大的发掘空间。我国光是失能半失能老人就超过4000万人，还不算高龄老人。按照国际上失能老人与护理员3∶1的配置标准，我国至少需要1300万名护理员，服务缺口巨大。

　　再一探究，整个养老产业链都存在或大或小的市场缺口。从开发老年病相关药物、生产老年辅助器具、销售长期护理保险、开办医养结合机构，到培训或从事康复治疗师、养老护理员等职业，每个细分领域都有大把投资和创新创业机会。

　　从需求侧看，新一代老年人观念在变，消费升级意愿强烈。这是第二重机遇。

　　今年“双11”，有电商总结出三大新消费人群，其中就有银发族。随着老年人受教育和收入水平提高，他们的消费结构和消费层次明显改变，撕掉“省吃俭用、足不出户、抱孙带娃”的标签，发展型、享受型消费增多，更讲究品质化、多元化、个性化、便利化。

　　从吃得饱到吃得健康，从穿得暖到穿得漂亮，从守在家到出国游，从读书看报到上老年大学……新一代老年人消费需求全面升级，而移动互联网为他们提供了更多自我满足和自我实现的途径。一份行业报告显示，2012年以来手机网民增幅为79%，老年网民增幅达130%，老年网民规模超过8000万人。可见，互联网下的“银发经济”风头正劲，且仍有很大渗透空间。

　　从政策面看，近年来国家密集推出多项老龄政策，规范、畅通和提升“银发经济”。这是第三重机遇。

　　老龄政策力度空前。推动解决养老服务机构融资问题、支持医养结合、支持老年健康服务土地供应和政府购买、培育养老服务消费新业态等政策组合拳，打通了多种制度阻碍，优化了“银发经济”发展环境。

　　《国家积极应对人口老龄化中长期规划》的出台，更是我国首次对养老问题作出重大战略部署，为“银发经济”提质增效和长期健康发展指明了方向，为市场发展注入了强大推动力。

　　众多利好之下，过去没有的养老需求如今产生了，过去有的养老需求如今升级了，过去不易进入的领域如今放开了，过去不起眼的产业如今壮大了。抓住老龄化的蓝海机遇，一方面要加快补短板，继续深化“银发经济”放管服改革，把各类支持政策做细落实；另一方面也要治理市场乱象，维护公平法治的市场环境和老年人消费权益。最重要的是需要全社会转变观念，把对老年人的关爱投射到方方面面。促进“银发经济”高质量发展，不只是老年群体的重大关切，还关乎家庭和社会的稳定安康，关乎我们每个人的幸福晚年。

　　版式设计：张丹峰

　　电子信箱：mszkrmrb@sina.com


　　《 人民日报 》（ 2019年12月06日 19 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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