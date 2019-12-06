新能源汽车技能大赛举行

本报北京12月5日电 （记者李婕）记者获悉，由人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会共同主办的2019年中国技能大赛——全国新能源汽车关键技术技能大赛决赛12月5日在广东省深圳市拉开帷幕。
这是中国首次面向新能源汽车关键技术领域举办的国家级一类大赛，旨在加快培养和选拔新能源汽车关键技术领域高素质技能人才，搭建新能源汽车关键技术传播平台，持续推动新能源汽车产业发展。
大赛设置汽车维修工（新能源汽车电控技术）、汽车装调工（新能源汽车轻量化技术）、机动车检测工（新能源汽车智能化技术）三个赛项，分职工组、学生组两个组别，经过层层选拔，共有28个省（区、市）及机械行业的246支参赛队542名选手参加决赛。
本次大赛全程向社会公众开放。大赛期间，还将举办新能源汽车装备技术展等活动，促进互学互鉴、交流合作。大赛将于12月8日闭幕。
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