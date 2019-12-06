广西：大数据提升平安建设质量

近年来，广西积极编织数据采集、区域防控、服务管理“三张网”，大力助推数字平安广西建设，提升全区群众安全感。据广西统计局民意调查中心最新调查数据，2019年第三季度，全区群众安全感达97.51%，创广西历史新高。

云和大数据提升预测预警预防水平

广西围绕人民群众关心关注的安全问题，以数据融合为基础，着眼社会治理扁平化高效化，通过建立完善全息感知的智慧城市、全时比对的智能研判、全程跟进的智能检测，提高平安建设的预测预警预防水平，有效避免不安全事件的发生。

截至目前，广西已在全区安装监控摄像头120万个。此外，还在农村部署“小天网”工程，大力扩展监控范围，进一步织牢守护平安广西的“天网”。

除“天网”工程以外，广西在2.6万个城市社区安装6万个“智慧门禁”系统，以及建筑工地实名认证出入管理设备、各业务单位实名认证信息等数据采集前端，为全区人口服务管理、社会治安、城市管理等提供强有力的数据支撑，全面提升辖区社会治安防控能力。

云和大数据打造共建共治共享平台

在广西，依托云和大数据技术，对民爆物品装卸交接、领用发放、钻孔填塞、安全警戒、清退回库等环节实行全程视频监控，使民爆物品监管工作从事后监管，转变为实时全程监管。

广西还结合智慧城市建设，围绕节约时间、路程、成本推出了无人车管所、自助体检机、电子查验便民终端，让“节约办”“自助办”成为常态。同时，积极依托社区警务室设立覆盖各社区的24小时办证服务“警务超市”，实现户政、出入境、交管业务“三合一”集中办理，让“就近办”“网上办”成为主流。

数据多跑路，群众少跑腿。广西全面推进公证“最多跑一次”改革，除了对群众普遍关心的小额存款继承公证开通“绿色通道”外，还对所有公证事项一一罗列证据清单，要求首次接待的公证员负责解答办理申请人的公证事项，所需材料一次告知清楚，在材料齐全、事实清楚且符合法律规定的情况下，所办公证事项一次完成。

云和大数据促进自治法治德治融合

作为智慧城市建设重头戏，广西把公共安全、社会治理纳入云管理。以信息化作为支撑，对城市监测预警、应急指挥、智能决策、事件管理、协同联动等一系列单向社会服务，通过云和大数据实现综合服务，让社会治理驶上“高速公路”。

从自治、法治、德治相结合，到人人参与、人人尽力、人人享有，“共建共治共享”社会治理格局正将广西社会治理体系和治理能力现代化推向新境界。

从“梧州义工”到“一村一警”，从“刷墙贴通知”到“互联网+社区治理”，更多新鲜血液注入协管共管队伍，从城市到乡村，从现实世界到虚拟空间，“平安广西”努力打通“最后一公里”。

从“一处失信、处处受限”的联合惩戒大格局逐步形成，到“好家风建设”“美德在农家”活动在全区各地兴起，再到“时代楷模”获众多网民点赞，广西正不断汇聚起向上向善的力量。

“最多跑一次”“马上办”“网上办”……公平高效的政务服务让群众成为最大受益者。

信息化为广西社会治理插上了“智慧翅膀”。

数据来源：广西大数据中心

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(责编：栗翘楚、庄红韬)