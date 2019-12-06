视频网站会员的“坑”有多深？（网上中国）

不少视频平台付费会员，正为落入会员权益大打折扣、消费受迫且不透明的“坑”中而苦恼。

徐 骏作（新华社发）

“买了视频会员，还有15秒电影推荐广告”“有的影片，会员观看还要另付费”“自动续费按钮非常隐蔽，一不留神就自动开启好几个月”……在浙江省消费者权益保护委员会开展的“视频网站会员服务调查问卷”活动中，网友们纷纷开启“吐槽模式”。不少购买会员的用户落入了视频会员“含金量”不足、消费者权益难保障的“坑”。

专属广告扑面来

形式总耍新花样

“我买会员不就是为了屏蔽广告吗？但买会员之后，片头、文中依然有广告出现。”上海的李先生是一名“追剧迷”，本想着办完会员踏踏实实追剧，没想到依然有广告侵扰。

实际上，虽然视频网站大都打着“免广告”“会员跳广告”“VIP可关闭广告”的噱头，但仅仅能免去或跳过正片播放前的广告，并不能真正将广告“拒之屏外”。

有的广告穿上了VIP的“马甲”，摇身一变成为“会员专属”。“购买会员后，视频开头还插入一个VIP专属推荐，必须要手动关闭，否则就会一直播放。”黑龙江的贾女士对爱奇艺视频的做法十分不满，“如果自己点击才能关闭广告，这还能叫免广告吗？”而且，“前情提要”“下期预告”等时段也成了广告泛滥的“重灾区”。

层出不穷的“变种”广告，更让人防不胜防。记者通过体验发现，一些热播剧在播放途中会突然演起“小剧场”。这种被业内称为“创意中插”的广告，由剧中原班人马出演。在此基础上，还衍生出了“进度条”、“压屏条”等多种广告形式。

浙江消保委的问卷结果显示，“免广告”是用户购买会员的主要原因，占比达83.3%。但71.04%的用户表示，在购买会员后，看视频时还会经常遇到广告。

网站吃相不好看

会员权益缺保障

买了会员，不仅广告免不了，而且也不能“大片随意看”，好片子还得另付钱。数据显示，多达76.15%的用户遇到过“会员还需付费购买”的问题。

“购买会员后，一些片子仍需单独付费。”北京的高女士先后购买了腾讯视频等多家视频网站的会员，但她发现不少院线新片和经典老片都需要单独缴费才能观看，费用1至10元不等。

有时候，付费观影甚至还有“附加条款”。“不少影视资源要求用户在48小时或者固定时间内看完，过期后再观看又需要再次付费。”对此，高女士表示，“这挺不合理的，相当于我花钱只买了短时间的浏览权。”

记者发现，为诱导用户“自动续费”，有些视频网站在购买页面设下了“障眼法”。比如，打开优酷视频会员资格购买页面，系统会默认勾选“连续包月VIP”选项。腾讯视频、爱奇艺视频的“非自动续费”则隐藏在“自动续费”之后，向右滑动选项才能看见。

不仅如此，会员用户若想取消“自动续费”，也必须通过重重“迷魂阵”。以优酷为例，用户“个人中心”页面上“立即续费”按钮十分显眼，“取消自动续费”选项却不见踪迹。记者大费周折后发现，在视频网站上开通的“自动续费”，却要通过“微信支付”等相应的支付平台才能取消。

视频网站“说话不算数”，也会让会员“吃哑巴亏”。热播剧《鹤唳华亭》原本承诺每周更新6集的会员专享集，优酷却突然称由于“介质原因”某一周只更新了3集，后来又紧急“加更”至每周8集。

服务协议“留一手”

行业监管应加强

“免广告”名不副实，“自动续费”陷阱重重，会员观影遇“二次付费”，作出承诺却出尔反尔……视频网站套路深，正因其在会员服务协议中“留了后手”。

记者发现，视频网站会员服务协议中的不少条款很霸道。比如，“腾讯有权随时对服务条款进行修改……您继续使用腾讯提供的视频服务，则视为您已经接受本协议的全部修改”“爱奇艺有权基于自身运营策略单方面决定和调整VIP会员服务内容” ……

视频网站在协议中为自己留下充分的解释空间，就可以“为所欲为”吗？北京伟博律师事务所律师李伟民分析称，视频会员服务协议多属于格式合同。根据《合同法》规定，如果在格式合同中存在明显加重对方责任、减轻和免除自己责任的条款，那么该条款应视为无效，不具有法律效力。

中国消费者协会投诉部主任张德志指出，如果视频因介质问题等不能如期上线甚至“有头无尾”，很明显属于违约行为。这种情况，视频网站应与消费者进行协商，及时履约、赔偿。

尽管视频网站在会员服务协议中对“广告特权”有详细规定，但“会员免广告”等宣传语依然可视为向消费者作出的服务承诺。李伟民认为，如果不能履行这些承诺，视频网站就侵害了消费者的知情权、选择权、公平交易权，消费者可获得会员费的3倍赔偿。

然而，会员权益遭受的损失跟维权要支付的成本相比，显得微不足道。大多数会员的权益受侵害时，除了抱怨之外别无他法。对此，张德志说：“国家正在大力推行集体诉讼制度，消费者协会也在积极推进这方面的工作。通过集体诉讼的方式，个体维权成本得以降低，消费者权益也能得到进一步保障。”

“着眼未来，相关部门应强化对于视频网站的监管，尤其在会员协议合规性、服务内容是否全面真实、宣传词句是否容易被误解等方面加强审查。”首都经济贸易大学法学院讲师屈向东建议。

(责编：栗翘楚、庄红韬)