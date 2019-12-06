人民网>>财经

打击网络侵权须强化行业自治（云中漫笔）

郑云天

2019年12月06日08:06  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制。的确，网络侵权盗版如今较为严重，如何切实有效地维护网络知识产权，受到网络内容创作行业的广泛关注。

　　由于网络知识产权保护与传统的知识产权保护相比，有执法成本高、专业技术支撑不足、赔偿额度难以确认等问题，加强政府与行业内部的合作，促进行业的有效自治自律，才是解决网络盗版侵权问题的良方。

　　首先，行业自治有助于降低执法的成本。网络产品存在多样性和开放性的特点，一篇作品的网页制作者和某些改编者同样拥有产权，确定权利主体的难度很大。另外，侵权行为的界定也很困难，网络环境下出现了一些非常复杂的涉嫌侵犯知识产权的行为，这类行为的性质认定及其责任追究都非常复杂。这方面的证据收集以及后续的执法，如果全部由行政机构或司法机构进行，成本将非常巨大，而且也很可能造成证据收集不全的问题。

　　其次，行业自治有助于加强网络知识产权保护的专业技术支撑。《关于强化知识产权保护的意见》中提到，要加强科技研发，通过源头追溯、实时监测、在线识别等技术手段强化知识产权保护。行业内部尤其是产业龙头公司既有领先于行业的技术水准，也有维护产权、防盗版的动力。政府引导行业加强自律自治，利用这些大企业的优势可以切实提高技术水平，更好地进行网络知识产权保护工作。

　　最后，行业自治还有助于更好地确认赔偿金额。在网络盗版侵权案中，多数侵权人的获利方式和金额很难确定，法院无法基于侵权作品获利的数量来确定损害赔偿数额。而行业内部在这方面有更多专业知识，这使他们对于侵权者的获利方式更为了解。就法院和政府而言，行业内部对赔偿额度的意见可以是一个非常好的参考。

　　网络知识产权保护不能只靠行政或司法机关“单枪匹马”来完成，行业内部还需要通力合作，形成有效的自治自律。毕竟，对网络内容创作行业来说，打击网络盗版侵权问题，有百利而无一害。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved