打击网络侵权须强化行业自治（云中漫笔）

日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制。的确，网络侵权盗版如今较为严重，如何切实有效地维护网络知识产权，受到网络内容创作行业的广泛关注。
由于网络知识产权保护与传统的知识产权保护相比，有执法成本高、专业技术支撑不足、赔偿额度难以确认等问题，加强政府与行业内部的合作，促进行业的有效自治自律，才是解决网络盗版侵权问题的良方。
首先，行业自治有助于降低执法的成本。网络产品存在多样性和开放性的特点，一篇作品的网页制作者和某些改编者同样拥有产权，确定权利主体的难度很大。另外，侵权行为的界定也很困难，网络环境下出现了一些非常复杂的涉嫌侵犯知识产权的行为，这类行为的性质认定及其责任追究都非常复杂。这方面的证据收集以及后续的执法，如果全部由行政机构或司法机构进行，成本将非常巨大，而且也很可能造成证据收集不全的问题。
其次，行业自治有助于加强网络知识产权保护的专业技术支撑。《关于强化知识产权保护的意见》中提到，要加强科技研发，通过源头追溯、实时监测、在线识别等技术手段强化知识产权保护。行业内部尤其是产业龙头公司既有领先于行业的技术水准，也有维护产权、防盗版的动力。政府引导行业加强自律自治，利用这些大企业的优势可以切实提高技术水平，更好地进行网络知识产权保护工作。
最后，行业自治还有助于更好地确认赔偿金额。在网络盗版侵权案中，多数侵权人的获利方式和金额很难确定，法院无法基于侵权作品获利的数量来确定损害赔偿数额。而行业内部在这方面有更多专业知识，这使他们对于侵权者的获利方式更为了解。就法院和政府而言，行业内部对赔偿额度的意见可以是一个非常好的参考。
网络知识产权保护不能只靠行政或司法机关“单枪匹马”来完成，行业内部还需要通力合作，形成有效的自治自律。毕竟，对网络内容创作行业来说，打击网络盗版侵权问题，有百利而无一害。
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