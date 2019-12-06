商场成休闲娱乐好去处（关注宜游城市(11)）

重庆市一商场建有魔缘星座馆，梦幻般的景色吸引了不少市民游客前来参观拍照。

孙凯芳摄（人民图片）

北京朝阳大悦城内的花园式街区

赵 珊摄

如今，网络购物已逐渐成为人们的主流购物方式。那么，现在的商场处境如何？人们还去逛商场吗？经过采访，记者发现，很多新建商场或改造过的传统商场，环境舒适时尚，不再是单一的购物场所，而是成为能够满足消费者吃、喝、玩、乐等生活休闲需要，放松身心和享受生活的休闲空间。

不为买 尽情逛

“我逛商场不怎么购物，主要是休闲娱乐，放松心情。周末，我和闺蜜、同学在商场里能消磨一天，看电影，吃午饭，再来个甜点下午茶，逛逛小玩具小饰品，看看最新款的鞋子和衣服，不为买，就是逛。”北京上班族侯梦迪告诉记者。

“90后”姑娘刘伊姗说：“我现在去商场，更多是因为吃饭，而不是购物。很多商场都有美食区，有的以快餐为主，方便周边的上班族吃工作餐，有的是适合聚会的主题餐厅，人们可以根据不同需求进行选择。我喜欢北京的合生汇，那里专门有深夜食堂，可以满足我们这些夜猫子的需求。通常我去商场吃饭前，会在马蜂窝、抖音等平台查询最新的热门餐厅，然后一一去品尝，这种像是集邮一样的美食体验让我觉得很有意思。”

2019年12月6日到2020年2月16日，灯光节将点亮北京蓝色港湾，五彩缤纷的热气球、飞舞的蝴蝶和鹦鹉、椰子树……冬日里的蓝色港湾将变为一座热带雨林。与此同时，购物季也将在此拉开帷幕，200余家商户为消费者带去购物狂欢。蓝色港湾即将成为北京冬日最火的商场之一。

记者在北京走访后发现，目前人气最旺的商场就是这类休闲体验为主的综合购物中心，比如合生汇、大悦城、蓝色港湾、侨福芳草地、三里屯、五棵松华熙等，不但当地市民喜欢去，也是外来游客追捧的热门旅游地标。与此同时，像长安商场、甘家口商场、赛特购物中心等一些以单一购物为主的传统商场也纷纷改造，以满足人们更加多元的需求。

店即景 景即店

这几天，北京国贸商城迎来了一批批电影迷。正在热播的《冰雪奇缘2》在这里推出了主题展览，影迷在和电影中相同的场景中，和主人公合影，并寻找魔法秘境。重庆一家商场建有魔缘星座馆，近日也成为网红，吸引了不少市民和游客。星座馆利用前沿的科技元素，从视觉、听觉、触觉、嗅觉上打造出星座文化“可感知”的体验盛宴，为商场赚足了人气。

生活休闲类的商场已经远远超出了购物的功能，提供看电影、看展览、打电玩、唱歌、滑冰、攀岩、打球、密室逃脱等娱乐体验，吃饭、美容、美发、洗衣、超市、家居、健身、阅读等体验空间，各类儿童兴趣班和儿童游乐场也一应俱全。

北京市民房婷婷说：“我常逛一些家居商场，感觉现在它们的氛围完全不同了，增加了休闲的地方，家居商场从单一的‘卖家具’转变为‘卖生活理念’，借助完善的配套服务、舒适的购物环境，让顾客充分享受购物过程中的精神愉悦感。”

记者来到北京市朝阳大悦城的五六层，仿佛走进了花园街区，满眼是郁郁葱葱的绿植，石桥、流水相间。一株高耸的大树下停着一辆英式甜品车。街区四周分布着餐厅、花店、书店、绘馆，颇具特色的是店铺打破橱窗的隔断，形成开放式空间，使消费者和商户的互动更为趣味直接，形成“店即景，景即店”的风景线。人们在这个开放的空间里购物、休憩、阅读、社交……以闲适的心境享受商业与美学相结合的生活。

成为“小型旅游目的地”

商场为什么会有这种变化呢？中国旅游研究院规划与休闲研究所助理研究员郭娜认为：“现在真正吸引消费者的是个性化、特色化、精致化的美好体验。消费者不但要体验品质化、一站式的服务场景，更要体验高品质的生活方式。传统商场原有的购物功能已不能满足消费者的需求。而‘休闲娱乐空间’从一定意义上说是一种离家近、比较方便到达的‘小型旅游目的地’，可满足一家人的游玩、休闲、购物需求，对消费者有很大的吸引力。传统商场变身为‘休闲娱乐空间’将是一种大趋势，既增加了商场的盈利，也为市民游客提供了更便捷、更容易获得的休闲场地。”

“但是变身为‘休闲娱乐空间’之后，也要定期地梳理产品业态，维持商场生命力。一个商业中心一般的规律是，每隔七八年要做一次全方位调整，其实这也适用于‘生活休闲空间’。因为现在的消费者容易喜新厌旧，随着对一家商场越来越熟悉，新鲜感就会被无感所代替，这时候必须通过研究消费者的新动向，根据新需求努力创造新的环境感受，吸引消费者留下。”郭娜说。

北京第二外国语学院旅游科学学院副教授冯凌表示：“更多的传统商场转变为休闲场所，把只有购物功能的商场升级为购物、体验、娱乐、休闲等功能一体化的综合体，优化提升购物环境，扩大城市休闲产业供给，为市民和游客提供了更多方便、多样、优质的休闲选择，满足了人们日益升级的休闲生活需求。传统商场改造提升为休闲场所的空间和潜力较大。但在变身过程中，要注重主动从购物场所向休闲综合体转变，一是业态设置要注重满足少、青、中、老等不同年龄群体需要，二是功能要注重满足购、娱、游、食等多样化休闲消费需求，三是要注重完善标识导览、厕所和卫生、休憩停留、安全管理等系统。”

(责编：栗翘楚、庄红韬)