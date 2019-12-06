银行理财子公司发展驶入快车道。12月5日，邮储银行全资子公司中邮理财正式开业。至此，国有六大行理财子公司已经全部开业。12月4日，中信银行经银保监会批复获准筹建全资理财子公司，成为第四家获批筹建理财子公司的股份制商业银行。

2019年被称作是银行理财子公司“元年”。年初以来，已有八家理财子公司开业，除了国有六大行外，光大银行、招商银行理财子公司也已开业。此外，中信银行、兴业银行、杭州银行、宁波银行等银行理财子公司筹建申请已经获批。

“设立银行理财子公司是规范发展资产管理行业的重要举措，有利于提高直接融资比重，也有利于防控金融风险。”北京市副市长殷勇说。

银行理财子公司的成立，将有助于风险隔离，推动理财业务回归资管本源。据中邮理财透露，资管新规颁布以来，邮储银行理财产品转型稳步推进，截至2019年11月，净值型产品占比接近30%。下一步，中邮理财还将按照“创新推出新产品，改造压缩老产品”的思路，加快推进产品转型。

同时，银行理财子公司加入资管行列，或将对现有公募基金等国内主要资管机构形成冲击，资管行业格局或将重构。华泰证券研报显示，由于公募基金长期依赖银行渠道，未来具有较强投研能力的理财子公司将会对公募产品构成一定竞争，尤其是理财子公司在固收领域具有较强优势，对公募基金固定收益类产品的竞争或更大。

中邮理财表示，将对标公募基金产品架构，构建可充分覆盖各市场板块的全谱系产品体系。巩固货币、固收及“固收+”等传统产品，丰富和叠加策略类型；填补空白领域，拓展量化对冲、商品及衍生品、权益型另类投资业务，打造新的业务增长点。

此外，随着银行理财子公司逐渐提升其权益投资比例，A股市场有望迎来万亿增量资金。据华泰证券估算，长期看，随着商业银行理财子公司逐步成立、运营成熟，A股增量资金空间有望达到2.2万亿元。如果考虑银行理财资金增长，A股增资空间将更大。（记者汪子旭）

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