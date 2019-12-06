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11月百强房企业绩环比上涨超一成

2019年12月06日08:12  来源：经济参考报
 

　　接近年底，为冲击业绩，房企开始逐渐加大供货力度，11月百强房企整体业绩环比上升。克而瑞地产研究中心数据显示，11月百强房企单月权益销售金额较10月有所提升，环比增长10.9%。

　　从累计业绩表现来看，1至11月百强房企累计权益销售金额同比增长6.5%。不过，克而瑞方面认为，目前市场整体的去化率水平仍处于相对低位，市场真实情况并不像数据反映得那么乐观。

　　2019年1至11月，百强房企各梯队权益销售金额门槛与去年同期相比都略有提升，规模房企整体的业绩表现相对更为突出。TOP30房企中有20家房企的单月业绩表现为环比提升。其中，碧桂园11月单月实现全口径销售金额860亿元，较10月850亿元的业绩规模进一步提升。融创11月实现全口径业绩规模665.1亿元，保持行业领先水平。万科11月全口径销售金额也较10月显著提升27.5%至553.2亿元。此外，世茂、阳光城、中南11月单月的业绩表现也较为突出，环比业绩增幅均在25%以上。

　　从房企目标完成情况来看，截至11月末，在年内设定了业绩目标的企业中，近七成房企的目标完成率达到90%以上。其中，包含世茂、龙湖、阳光城、金科、中梁、禹洲、宝龙在内的九家房企已提前达成全年目标。同时，超两成房企目标完成率尚在80%至90%之间，另有少数房企目标完成率仍不及80%。总体来看，在调控持续、行业增速放缓、整体项目去化率不及预期的背景下，部分房企完成全年业绩目标仍有较大压力。

　　针对房企11月业绩表现，中指院方面指出，近期房地产市场保持以稳为主。随着房地产行业集中度加速提升，“越大越强、强者恒强”的竞争法则已成共识。规模房企普遍采取灵活的推盘和价格策略抢抓回款，整体销售业绩延续增长态势。

　　中指院表示，在我国经济和房地产行业进入高质量发展的背景下，行业调控政策和融资环境总体仍将保持从严态势，企业销售业绩分化也会加速行业格局洗牌及市场集中度的持续提升。未来，房地产市场调整压力尚存，部分具备规模及资金优势、经营策略坚持快速周转的企业，将继续保持竞争优势。对于多数企业来说，未来仍需顺应市场发展大势，优化城市布局结构，并紧抓政策机遇扩大融资规模，防范自身资金风险，通过高质量的发展内核实现可持续的规模化发展。（记者高伟）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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