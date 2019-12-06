坚守“稳就业”底线 政策加码提振信心

在“稳就业”交出高分“答卷”，我国提前超额完成今年的预期就业目标后，政府决定再为其添柴加薪，夯实“稳就业”基础。12月4日，李克强总理主持召开国务院常务会议，支持灵活就业、拓展公益性岗位、完善就业托底保障等一系列“稳就业”举措出台。

今年1-10月，全国城镇新增就业1193万人，全国城镇调查失业率为5.1%。这是一份亮眼的“成绩单”，就业形势稳中有进，侧面反映出中国经济的“韧性”，但李克强强调：当前国内外风险挑战增多，“稳就业”压力加大，要更大力度实施就业优先政策，完善促就业举措。

“到了年底，就业的周期性波动又出现了，也到了矛盾集中爆发的一些时间点，政府要‘稳就业’，就要关注民生的一些重要问题，包括保护劳动者权益、支持灵活就业等。解决好了，就能稳定大家的信心，为经济增长提供动力。”上海财经大学中国公共财政研究院副院长于洪说。

此前，为做好“稳就业”工作，政策已经出台了一轮又一轮，在继续巩固原有政策的基础上，出更多实招、新招是民心所向。此次国务院常务会议释放的信号是，政府将在“促进灵活就业”上加码。

国务院常务会议要求，各地要出台更多支持新增就业岗位的措施，清理取消不合理限制灵活就业的规定；深入推进“双创”，降低小微企业创业担保贷款申请条件，对农民工回乡首次创业，地方可给予一次性资金支持；启动新就业形态人员职业伤害保障试点，围绕民生短板拓展公益性岗位。

第四次全国经济普查发现，灵活就业已经成为新的就业方式，且越来越普遍。全国政协经济委员会主任尚福林此前曾表示，在某省份调研中，一所大学2018年应届毕业生3645人，协议就业的毕业生只有300人，约占比10%，其余绝大多数都是灵活就业。

“很多小微企业中存在着灵活就业的岗位，不仅在硬件设施上灵活，在工作时间、工作地点上都很灵活，劳动者也能获得好几份工作报酬，这在现在的市场上是很普遍的，也符合‘双创’政策的鼓励方向。”于洪说，灵活就业能应对目前就业市场压力增大的形势，虽然还存在社会保障体系不足等争议点，但趋势是好的，“政府强调灵活就业，实际上就是保护多种就业形式。”

此外，国务院常务会议明确，要加大力度“援企稳岗”，将阶段性降低失业保险和工伤保险费率、失业保险稳岗返还及职工在岗培训补贴政策延续实施1年。同时，完善就业托底保障，对领取失业保险金期满仍未就业且距退休不足1年的，可发放保险金至退休；就业困难人员享受灵活就业社保补贴政策期满、仍未实现稳定就业的，可再享受政策1年；确保生活困难失业人员基本生活。

北京师范大学人本发展与管理研究中心主任李宝元说，由于内外部复杂原因，下半年经济下行压力加大，不少企业，特别是中小企业在逐步收窄的市场空间里往往采取撤资、减产乃至关停等应对举措，由此造成就业压力明显加大。因此，“援企稳岗”就成为促进就业举措的重中之重。

“我们现在就是希望给中小企业信心。”于洪说，在经济提质增效的过程中，会遇到一些结构性风险，中小企业也受到了冲击，继而在就业层面产生影响，“‘援企稳岗’就是要尽量在保证就业人员稳定的情况下解决企业可能面对的问题。”

针对下一步“稳就业”的举措，于洪认为关键还是在提振信心。“信心比黄金更重要”，她告诉中国青年报·中国青年网记者，政府一定要守住大家的信心，只要有信心就能化解矛盾、风险，也能稳住就业。

李宝元建议，年底短期措施要有“聚焦性”“精准性”和“特殊针对性”，应该以保障最弱势群体基本生活保障为基本方向，工作重点应该是有效解决农民工欠薪问题，有效保障其能够及时拿到工钱，“高高兴兴”返乡过年，特别做好最为无助而弱势的残疾人群体基本生存的兜底保障服务工作。（记者张均斌）

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