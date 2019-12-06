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共享自习室行业发展亟须规范

2019年12月06日08:17  来源：中国青年报
 

　　24岁的谷慧铭是一名在读研究生，也是一名创业者。今年8月，他创办了石家庄“努力鸭”共享自习室。“行业的门槛并不高，一家共享自习室的投入只要几万元。”谷慧铭介绍说。

　　而在6月，90后UU（网名——记者注）备战工作单位的竞聘考试时，由于在家复习效率低，在朋友的建议下，她也创办了一家共享自习室：“既方便自己复习，也为其他有学习需求的人提供场地。”

　　如今，UU已顺利通过考试，共享自习室也坚持了下来。

　　创业大学生、身兼数职的“斜杠青年”、辞职下海的青年创业者……他们不约而同地选择共享自习室作为自己的主阵地。

　　“努力鸭”“我想静静”“致青春”“1988”……几乎每个自习室都有一个“网红”气质的响亮名号；诙谐励志的“土味”警句、夸张的卡通标识则张扬着青春个性；将半城夜景尽收眼底的落地窗、品位不俗的共享区茶水间和酷炫的短视频展示让人立刻有了“打卡”冲动。

　　据调查，石家庄市区有共享自习室60家以上，多集中于商圈附近，藏身于写字楼之中，用一面墙、几扇窗间隔出静闹两个空间。

　　位于东尚东塔写字楼内的“1988”自习室，是康先生在石家庄经营的第三家共享自习室。在他看来，与共享自习室用户需求旺盛形成鲜明对比的，是市场价格的低迷。

　　自习室的定价与地理位置、目标用户、资金投入、硬件设施、公共区域设置、桌椅密度等因素相关。在美团App上，石家庄共享自习室每个座位单日使用价格从12元到29元不等，有的自习室还推出了1元全天体验价。“我们这里每天每平方米房租就2.5元。”一位万象城商圈的自习室经营者不禁叹了口气。

　　在考察过京津等地共享自习室的运营情况后，“努力鸭”自习室参考本地物价和同行价格，将单日价定为17.9元，但谷慧铭注意到，单日价定在15元以下的共享自习室大有人在。

　　“无序竞争的后果就是打价格战。”但好在包月和办理次卡是“努力鸭”当前最稳定的收益来源，在谷慧铭看来，“按月包一张桌子要提前预付租金，所以先回款，资金周转快。”

　　记者发现，在受到90后追捧的同时，作为共享经济的新一代“网红”，共享自习室行业发展也亟须规范。

　　10月31日，UU通过微信朋友圈发出一条通知：由于遭受其他共享自习室“踩点”（竞争同行蓄意给差评），近期将不再通过美团接待临时学习的同学，整顿后再恢复在该平台运营。

　　在这之前，UU经营的共享自习室收到一条来自美团用户的“三星”评价：“像个大教室，大多是高中生！”

　　抱着对这条“三星”评价的疑惑，UU请教了多位同行后得知，“有竞争同行买自习室的‘美团券’，然后给差评”。在其500米外的另一家共享自习室，甚至收到过几次低至“一星”的评价。

　　记者了解到，大多数共享自习室没有专职管理人员，只有经营者定期或不定期到自习室管理和服务，其余时间则只能依靠摄像头监管和与顾客之间的线上联系。

　　每晚下班后，UU都会定时到自己经营的自习室打扫卫生。而在多数无人看管的时间里，这里的卫生整理、茶水间物品使用都要靠自习者自助完成。

　　“我计划在使用自习室的用户中招募一名兼职人员，协助管理自习室，免去他的使用费用。”UU说。

　　曾有一位用户找到经营者，声称自己的平板电脑丢失，并要求赔偿。经营者查询监控却并未发现他人动用过他的物品，平板电脑最终通过“定位追踪”，在用户使用的自习室储物柜里被发现。

　　显然，摄像头不是防范解决一切问题的法宝。

　　为防止顾客重复使用密码或密码泄露，被未购买订单的人使用，无人值守的自习室会通过后台程序不断重置智能门锁，为不同时段、不同套餐的用户提供不同密码。而长期使用的用户则需添加经营者微信，以便得知新密码。即便如此，如何杜绝一名用户带多人进入自习室等情况，对经营者而言还是颇为无奈。（记者樊江涛 张淑钰）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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