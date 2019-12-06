北京将推金融科技创新监管试点

昨天下午，中国人民银行发布公告表示，中国人民银行支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点，探索构建符合我国国情的金融监管政策。记者从北京市地方金融监督管理局了解到，市金融监管部门将探索推动以监管沙盒为核心的金融科技监管创新试点落地。

记者了解到，当前北京市正从四大方面开展金融科技制度创新，保障金融科技产业健康发展。具体包括推动监管创新与风险防范体系构建、促进金融科技标准化建设、构建信息数据治理与价值发掘机制、搭建金融科技国际交流与合作机制四大方面。在金融监管政策方面，核心就是借鉴国际经验的监管沙盒。

监管沙盒作为一项金融科技创新测试机制，已于近日被纳入推动北京市金融科技发展的“八一工程”中。监管沙盒本质是一种金融产品创新的测试机制、消费者保护机制和激励机制，其可在既有的监管框架下降低测试门槛，同时也确保创新测试带来的风险不从企业传导至消费者。11月中旬，北京市西城区委副书记、区长孙硕透露，监管沙盒机制即将在西城落地。

北京市网络法学会副秘书长车宁介绍，监管沙盒具有三个特征，第一是实验性，对机构构建镜像实验环境；第二是隔离性，有一套独特的沙盒机制隔离风险，不会对外部开展的实际业务造成影响，并一定程度上豁免企业在其中从事行为的法律责任；第三则是监控性，有一定的监控机制，并持续观察识别风险。（记者张品秋）

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