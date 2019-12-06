第三届“网络空间可信峰会”聚焦区块链等新技术

人民网北京12月6日电 （记者 刘然）12月5-6日第三届“网络空间可信峰会”在京召开，此次峰会以“创新 融合 发展”为主题，探讨网络可信技术及应用发展最新趋势。会上，区块链、人工智能等先进技术成为学者和企业热议的论题。

中央网信办总工程师兼网络安全协调局局长赵泽良指出，解决当前网络中的可信问题要从规则和标准做起，完善网络空间体系，建设好网络安全的生态，维护网络空间的信任。国家密码管理局副局长徐汉良局长在会上致辞，强调密码是可信的基石，要发挥区块链、人工智能等新技术的作用，建立健全网络安全密码保障体系，唤醒社会大众网络安全意识。工业和信息化部网络安全管理局副局长陶青在致辞中指出工业和信息化部立足行业监管责任，着力推进行业网络安全保障体系建设，全力营造安全可信的网络环境。

中国工程院院士沈昌祥、国家密码管理局霍炜副巡视员、重庆市生态环境局副局长唐幸群、浙江大学软件学院副院长蔡亮、国家信息中心首席工程师李新友带来了网络可信相关主题的精彩演讲；中国互联网金融协会业务一部主任沈一飞、北京大学区块链研究中心主任陈钟、复旦大学计算机学院教授斯雪明等专家在会上分享了各行业在区块链实践中的经验。

会上，由赛迪智库网络安全研究所刘权发布了《2018-2019年中国网络可信身份服务发展蓝皮书》，青岛市崂山区人民政府、广州市区块链产业协会、南京壹证通信息科技有限公司、贵州省电子证书有限公司四家单位获得体验基地授牌。另外，赛迪智库还先后发布了《第15期赛迪全球公有链技术评估指数》、《2019国际区块链产业最佳实践》名录，以及《区块链数字版权应用白皮书》（与百度联合发布）和《区块链溯源应用白皮书》，为区块链应用开发和创新提供更多视角和思路，受到业内的广泛关注。

据介绍，本次大会由国家网信办网络安全协调局指导，中国电子信息产业发展研究院主办，赛迪智库网络安全研究所、赛迪区块链研究院共同承办，包括专题研讨、技术应用展览和宣传普及等系列活动，参会人数达500余人。

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