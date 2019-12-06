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北京房租跌至近两年最低水平

2019年12月06日10:53  来源：北京日报
 
原标题：北京房租跌至近两年最低水平

经过数月回落，北京租赁市场降温态势延续，成交量价持续下探，这也直接影响到租金水平。根据中介机构发布的内部租金数据，北京租房市场当前租金水平已降至2018年年初以来的最低位置。

来自链家的数据显示，北京租赁市场自9月份开启传统淡季回落模式后，成交量持续回落，11月北京链家租赁成交量环比下降1.9%，降幅有所收窄。成交持续下降，也让租金难以上涨，11月北京月租金水平经历四连跌后跌至81.3元/平方米，环比下跌1%，同比下跌2.8%。与去年租赁市场淡季相比，今年租金下跌幅度更大，且当前租金水平已降至2018年年初以来的最低位置。

根据中介机构的成交走势，北京链家的租赁成交量在今年的高峰是8月、次高峰是3月，这两个月份都是传统旺季，前者是暑期毕业季、后者是务工人员返城期；成交最少的时间则在今年1月和2月；从8月后，成交量逐月下跌。租金与成交量走势也相吻合，租金最高是在7月，之后每月都出现下滑。

“预计年末租赁市场成交止降趋稳。”贝壳研究院研究人士称，从历史规律来看，一部分春节后的租赁需求会提至年前释放，从而带来12月份北京租赁市场的小幅回温。11月份租赁市场成交已经有趋于平稳的迹象，且新增客源量环比增加3.1%，市场上租赁住房需求仍在，预计12月份北京租赁市场将结束持续下行趋势，成交小幅向上，但回温有限，月租金水平也有望趋于平稳。 （记者 曹政）

(责编：冯粒、曹昆)
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