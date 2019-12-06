2019年全国粮食产量13277亿斤 创历史最高水平

人民网北京12月6日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年全国粮食总产量66384万吨（13277亿斤），比2018年增加594万吨（119亿斤），增长0.9%，创历史最高水平。
国家统计局农村司高级统计师黄秉信表示，2019年全国粮食生产喜获丰收，有利于巩固农业农村良好发展形势，有利于充分发挥“三农”压舱石作用，稳定市场，稳定经济，为有效应对各种风险挑战赢得主动权和确保经济持续健康发展奠定了良好基础。
粮食播种面积稳中略降。数据显示，2019年全国粮食播种面积116064千公顷（174095万亩），比2018年减少975千公顷（1462万亩），下降0.8%。其中谷物播种面积97847千公顷（146771万亩），比2018年减少1824千公顷（2736万亩），下降1.8%。
黄秉信介绍，各地积极贯彻落实中央一号文件精神，坚持农业农村优先发展，毫不放松抓好粮食生产，推动“藏粮于地、藏粮于技”落实落地，深入推进农业供给侧结构性改革，在保障粮食生产能力不降低的同时，稳步推进耕地轮作休耕试点工作，调减低质低效作物种植，扩大大豆、杂粮等优质高效作物种植规模，因地制宜发展经济作物，全国粮、经、饲种植结构进一步优化。
粮食单产水平提高。2019年，全国粮食单位面积产量5720公斤/公顷（381公斤/亩），比2018年增加98.4公斤/公顷（6.6公斤/亩），增长1.8%。其中谷物单位面积产量6272公斤/公顷（418公斤/亩），比2018年增加151.4公斤/公顷（10.1公斤/亩），增长2.5%。
黄秉信分析，粮食单产水平提高得益于农业气候条件整体有利，粮食生产结构进一步优化。首先，今年气候条件较为适宜，有利于粮食作物生长发育，占全年粮食产量96%的夏粮和秋粮单产均较上年有所提高；其次，今年抗灾救灾措施得力，农业灾情影响有限；第三，各地大力发展紧缺、绿色优质农产品生产，粮食生产品质提升，结构优化。
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表1 2019年全国粮食播种面积、总产量及单位面积产量情况
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播种面积
(千公顷)
|
总产量
(万吨)
|
单位面积产量
(公斤/公顷)
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全年粮食
|
116064
|
66384
|
5720
|
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一、分季节
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1、夏粮
|
26354
|
14160
|
5373
|
2、早稻
|
4450
|
2627
|
5902
|
3、秋粮
|
85259
|
49597
|
5817
|
|
|
|
|
二、分品种
|
|
|
|
1、谷物
|
97847
|
61368
|
6272
|
其中: 稻谷
|
29694
|
20961
|
7059
|
小麦
|
23727
|
13359
|
5630
|
玉米
|
41284
|
26077
|
6316
|
2、豆类
|
11075
|
2132
|
1925
|
3、薯类
|
7142
|
2883
|
4037
|
注：1.根据甘肃、宁夏、新疆等部分地区小麦实际产量对全国夏粮数据进行了修正。
2.由于计算机自动进位原因，分项数合计与全年数据略有差异。
表2 2019年全国及各省(区、市)粮食产量
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播种面积
(千公顷)
|
总产量
(万吨)
|
每公顷产量
(公斤)
|
全国总计
|
116064
|
66384
|
5720
|
北 京
|
47
|
29
|
6183
|
天 津
|
339
|
223
|
6580
|
河 北
|
6469
|
3739
|
5780
|
山 西
|
3126
|
1362
|
4356
|
内 蒙 古
|
6828
|
3653
|
5350
|
辽 宁
|
3489
|
2430
|
6965
|
吉 林
|
5645
|
3878
|
6870
|
黑 龙 江
|
14338
|
7503
|
5233
|
上 海
|
117
|
96
|
8170
|
江 苏
|
5381
|
3706
|
6887
|
浙 江
|
977
|
592
|
6058
|
安 徽
|
7287
|
4054
|
5563
|
福 建
|
822
|
494
|
6005
|
江 西
|
3665
|
2157
|
5886
|
山 东
|
8313
|
5357
|
6444
|
河 南
|
10735
|
6695
|
6237
|
湖 北
|
4609
|
2725
|
5913
|
湖 南
|
4616
|
2975
|
6444
|
广 东
|
2161
|
1241
|
5743
|
广 西
|
2747
|
1332
|
4847
|
海 南
|
273
|
145
|
5311
|
重 庆
|
1999
|
1075
|
5378
|
四 川
|
6279
|
3498
|
5571
|
贵 州
|
2709
|
1051
|
3880
|
云 南
|
4166
|
1870
|
4489
|
西 藏
|
184
|
105
|
5678
|
陕 西
|
2999
|
1231
|
4105
|
甘 肃
|
2581
|
1163
|
4504
|
青 海
|
280
|
106
|
3767
|
宁 夏
|
677
|
373
|
5500
|
新 疆
|
2204
|
1527
|
6930
|
注：因计算机自动进位原因，分省合计数与全国数略有差异。
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